Rıza Çalımbay'dan flaş Arda Güler iddiası: Çocuğu bitireceklerdi

Sivasspor'dan ayrılan teknik direktör Rıza Çalımbay verdiği röportajda gelen soru üzerine "burada 1-2 maç kötü oynasa çocuk şımardı etti deyip belki çocuğu bitireceklerdi. O yüzden bir an önce gitmesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay'dan flaş Arda Güler iddiası: Çocuğu bitireceklerdi

4 senedir teknik adamlığını yaptığı Sivasspor’dan ayrılan Rıza Çalımbay Skorer’in sorularını yanıtladı. Verdiği röportaj sırasında gelen soru üzerine Arda Güler’in Real Madrid’e transferini değerlendiren Rıza Çalımbay, genç yıldız için şu ifadeleri kullandı:

"BİR AN ÖNCE GİTMESİ GEREKİYORDU"
"Arda inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Bence tam zamanında gitti. Fenerbahçe göndermek istemiyordu belki ama burada 1-2 maç kötü oynasa çocuk şımardı etti deyip belki çocuğu bitireceklerdi. O yüzden bir an önce gitmesi gerekiyordu. En güzelini yaptı. Gittiği yer mükemmel bir yer ve her oyuncunun hayalinde olan bir yer. Orada her şeyi görecek, kazanacak. Tek sıkıntı oradaki rekabet. Orada çok çalışması lazım ki kendini kabul ettirsin. Kişiliği, görüşünü, inanılmaz akıllı bir oyuncu çok iyi işler yapacak. Her an oyunun kaderini değiştirecek bir isim. Öyle olmasa zaten Real Madrid ve Barcelona onun peşinden koşmazdı. Bizim yapacağımız şey Arda gibi arkadaşları çıkartmak. Bizim ülkemizde alt yapıya önem verilmiyor. Arkadaşlar futbolu bırakıyor, başkanın yanına geliyor, başkan da alt yapıya alıyor onu. Tecrübe çok önemli. Alt yapıya alınacak kişilerin çok tecrübeli olması gerekiyor. Neticede çocuk eğitiyorsun. Türkiye'den çok oyuncu çıkar. Ben tabii ki düşünürüm. Yetiştiririm çocukları. Kulüpler biraz önem gösterse her şey daha iyi olacak"

Öne Çıkanlar
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 19 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 19 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Profesör kadınların menopoz yaşını uzatmanın sırrını açıkladı Sağlık
Profesör kadınların menopoz yaşını uzatmanın sırrını açıkladı
Pınar Deniz tatil fotoğraflarını paylaştı Magazin
Pınar Deniz tatil fotoğraflarını paylaştı
Kimlik numarasının sonu 2,4,6,8 olanlar dikkat! Zamlı ödemeler hesaplara yatmaya başladı Güncel
Kimlik numarasının sonu 2,4,6,8 olanlar dikkat! Zamlı ödemeler hesaplara yatmaya başladı
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? Keşfet
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle 13 kişi öldü Dünya
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle 13 kişi öldü
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı Siyaset
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı