Rıza Çalımbay'dan flaş Arda Güler iddiası: Çocuğu bitireceklerdi

4 senedir teknik adamlığını yaptığı Sivasspor’dan ayrılan Rıza Çalımbay Skorer’in sorularını yanıtladı. Verdiği röportaj sırasında gelen soru üzerine Arda Güler’in Real Madrid’e transferini değerlendiren Rıza Çalımbay, genç yıldız için şu ifadeleri kullandı:

"BİR AN ÖNCE GİTMESİ GEREKİYORDU"

"Arda inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Bence tam zamanında gitti. Fenerbahçe göndermek istemiyordu belki ama burada 1-2 maç kötü oynasa çocuk şımardı etti deyip belki çocuğu bitireceklerdi. O yüzden bir an önce gitmesi gerekiyordu. En güzelini yaptı. Gittiği yer mükemmel bir yer ve her oyuncunun hayalinde olan bir yer. Orada her şeyi görecek, kazanacak. Tek sıkıntı oradaki rekabet. Orada çok çalışması lazım ki kendini kabul ettirsin. Kişiliği, görüşünü, inanılmaz akıllı bir oyuncu çok iyi işler yapacak. Her an oyunun kaderini değiştirecek bir isim. Öyle olmasa zaten Real Madrid ve Barcelona onun peşinden koşmazdı. Bizim yapacağımız şey Arda gibi arkadaşları çıkartmak. Bizim ülkemizde alt yapıya önem verilmiyor. Arkadaşlar futbolu bırakıyor, başkanın yanına geliyor, başkan da alt yapıya alıyor onu. Tecrübe çok önemli. Alt yapıya alınacak kişilerin çok tecrübeli olması gerekiyor. Neticede çocuk eğitiyorsun. Türkiye'den çok oyuncu çıkar. Ben tabii ki düşünürüm. Yetiştiririm çocukları. Kulüpler biraz önem gösterse her şey daha iyi olacak"