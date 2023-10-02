Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu

Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas ile yolların ayrılması sonrası, en güçlü aday olarak Rıza Çalımbay gösteriliyordu. Tecrübeli teknik adam Yeniçağ'a konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu

Mirza Şeker / YENİÇAĞ SPOR

Trendyol Süper Lig ekibi Ankaragücü'nde, teknik direktör Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı.

Bu ayrılık sonrası, en güçlü aday olarak Rıza Çalımbay gösteriliyordu.

''KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM''
Tecrübeli teknik adam Yeniçağ'a konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, "Şu anda öyle bir durum yok. Kimseyle bir görüşme gerçekleştirmedim" ifadelerini kullandı.

Ankaragücü Tolunay Kafkas ile çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde, Göztepe, Denizlispor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Konyaspor'u çalıştırdı.

Tecrübeli teknik adam Sivasspor ile 21/22 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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