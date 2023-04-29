Rıza Çalımbay'dan flaş itiraf: Çıkması gerekiyordu

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay'dan flaş itiraf: Çıkması gerekiyordu

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşısında aldıkları mağlubiyeti değerlendirdi. Rıza Çalımbay, kaleci Ali Şaşal Vural'ın neden oyundan alındığını açıkladı.

"ÇIKMASI GEREKİYORDU"
Çalımbay, "Aslında çok iyi başladık. Pozisyon bile vermedik maçın başında. Gayet iyi oynuyorduk. Çok kötü goller yedik. Hele yediğimiz ilk gol. Haydi tamam olabilir, onu telafi edebiliriz. Sonra Valencia'nın sakatlandığı pozisyonda Ali Şaşal da sakatlandı. Çıkması lazım, çıkmıyor. Ağrılı ağrılı oynuyor. Devre arasında ayağım kötü diyor, çıkıyor. Profesyonelce davranıp çıkması gerekiyor. Biz de kaleciyi alalım, sağlam kaleciyle duralım." dedi.

"BÖYLE GOLLER YERSENİZ KAYBEDERSİNİZ"
Deneyimli teknik adam, sözlerine, "Çok hatalar yaptık. Hele hele yediğimiz gollerde, yaptığımız ataklarda, son paslarda. Ben bu kadar beklemiyordum. 1-0'ı, 2-0'ı telafi ederiz sorun yok ama istediğimiz şeyleri yapamadık. İkinci yarı tek kale oldu ama güzel pozisyonları değerlendiremedik. Pozisyonları değerlendiremeyip böyle goller yerseniz kaybedersiniz." şeklinde devam etti.

"İSTEDİĞİMİZ OYUNU TUTTURAMADIK"
Rıza Çalımbay, ayrıca, "Bugün en çok üzüldüğüm şey inanılmaz top kaybıyla oynadık. Fenerbahçe'ye kontratak pozisyonları verdik durup dururken top kaybettiğimiz için. O da dezavantaj bir şey. İstediğimiz oyunu tutturamadık" sözlerini kullandı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Rıza Çalımbay, son olarak, "Kupada Fenerbahçe ile oynayacağımız maçta iyi bir avantaj yakalamamız gerekiyor. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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