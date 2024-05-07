Büyükekşi destekli şike ortaya çıktı. Şerafettin Tilki'den kaçmadı

Hepimizin malumu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski futbolcu. Sporun içinden gelmesi, özellikle futbolu çok iyi bilmesi ile gündem oldu hep.

İşte Erdoğan’ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde temelleri atılan İBB futbol takımı, sonradan adını değiştirdi. Başakşehir oldu. Proje takımı diye lanse edildi.

Öyle ki, tarafları, camiası yoktu. Anında tesisleri, hatta kendine özel stadı yapıldı.

Erdoğan, Başakşehir şampiyon olduğu sezon katıldığı bir televizyon programında, Esenler Erokspor için şöyle demişti:

“Proje takımı var, benim mahalle takımım olarak çocukluğumda 14-15 yaşında oynadığım kulüp. O da Başakşehir'in altyapısını oluşturuyor, Esenler Erokspor diye. Başakşehir bu sene şampiyon olursa, bir Bursaspor gibi şampiyonluk yakalarsa, bu da bir devrimdir…”

Erokspor sonradan Kasımpaşa’dan transfer olarak Esenler’e taşındı. Hedef Süper Lig konuldu. Stadı, tesisleri kuruldu. Maddi sıkıntı çekmedi.

Su nereden geldi ise. İddia çok, ortada delil yok.

Bu 2’nci Proje takımı bu sezon 2. Lig beyaz gruptan şampiyon olup, 1. Lige yükseldi.

FEDERASYON ONAYLI

Asıl bomba geçtiğimiz hafta patladı. Vanspor’un sadece iki puan geriden takip ettiği Erokspor, Antalya bölgesinden Serik Belediyespor’u ağırladı.

Güney ekibi bu tarihi maça genç takım ile çıkmasın mı?

Hani bayram değil, seyran değil eniştem beni neden öptü misali.

Hay Allah öpmez olaydı.

Keşke.

Vanspor ise küme düşen Bursa deplasmanına gitti. İstanbul’dan gelen haber sonrası, sahayı terk etti.

Vallahi bravo.

Kirli şampiyonluk olacağına, temiz ikincilik bana yeter dedi.

Omurgalı duruş gösterdi.

Helal olsun.

BÜYÜKEKŞİ BİZZAT YARDIMCISINI GÖNDERDİ

Mehmet Büyükekşi hiç bir fırsatı kaçırmıyor. Proje takımının maçına kimi gönderdi dersiniz.

TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt’ü.

Oldu mu şimdi?

Hiç yakışık kaldı mı!

Erok, sahaya genç takımını çıkaran güney ekibine, yarım düzüne gol atmaz mı!

Attı!

Hem de hiç, sıkılmadan.

Pervasızca.

Büyükekşi’nin vekilinin ağzı kulaklarında!

Başkanı arayıp müjdeyi vermez mi?

Vermiştir!

Oo ne ala memleket.

Yani arkadaş, bu kadar bariz anlaşmalı maçı duyan, gören, bilen var mı acaba.

Pek sanmam.

Hiç mi vicdan, adalet yok.

Federasyon onaylı şike değil de, bunun adı ne olabilir.

Bilemiyorum artık.

Stop ettim.

Daha geçtiğimiz hafta benzer olay yaşandı. Ankara ile Nazilli karşı kaleye gitmedi. Bir ara oyuncunun teki unuttu anlaşmayı. Topla ceza alanına kadar indi. Durdu. Buna rağmen geri kalan 21 futbolcu üstüne yürüdü.

Yedek kulübeleri çıldırdı adeta.

Federasyon şike araştırması başlattı sözde.

İnanan var mı?

Yok..

Gariban Zonguldak Kömürspor küme düştü.

UEFA NE DİYECEK?

Serik temsilcisinin başkanı kendini ele vermez mi..

İbrahim Şahin aynen şunu söylemiş: “A takım oyuncularının teşvik alıp maçta şike yapacaklarını öğrendik. Genç takım ile çıktık…”

Çevir kazı yanmasın..

Kaz dedik de, Kars geldi aklıma.

Ağzımızın suyu aktı.

Ne de güzel yaparlar.

Parmaklarını yersin.

Nar gibi kızarır kazlar..

Ama futbolun şikecilerinin yüzü kızarmaz!

UEFA bu konuda çok hassas. Sadece bu iki maç özelinde bile yaptırım uygulamalı.

Tıpkı 3 Temmuz sürecinde müdahil olduğu üzere.

Cumhurbaşkanının adını kullanıp futbolu ne hale getirdiler.

İbretlik.

Vallahi yazık.

Temiz eller, ayaklar.

Ancak futbolu paklar.

Ya vicdanlar!..