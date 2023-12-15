Rıza Çalımbay'ı gönderecekler. Sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı. Beşiktaş'ın efsanesiyle konuştum' diyerek açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı

Adı bende saklı olsun. Sabah uzun bir telefon görüşmesi yaptım.

Karşımdaki kişi Beşiktaş'ın efsane futbolcularından. Hadi şu kadarını söyliyeyim; şu andaki teknik kadroda bulunanlarla aynı takımdan. İyi de arkadaşlarıdır.

Havadan sudan konuşurken söz döndü dolaştı Beşiktaş'a geldi haliyle.

Dünkü maçta gençlerin oyunundan övgüyle söz ederken Rıza Çalımbay'a geldi konu. O sırada ses tonunun değiştiğini hissettim. Olup bitenlere içerlemiş, bunu sezdim.

Bundan sonrasını tamamen onun anlattıklarına göre yazıyorum.

- Rıza hiçbir ön şart sunmadan geldi. En zor zamanda bana ihtiyaçları var diyerek görevi kabul etti.

- Alınan kötü sonuçlardan onu sorumlu tuttular. Oysa bu takımı o mu kurdu? Ahmet Nur Çebi yönetiminin yanlışları. Bir de üzerine Burak Yılmaz olayı. Burak Yılmaz zaten futbolcuları birbirine düşürmüştü.

- Hasan Arat göreve gelince haliyle Feyyaz Uçar futboldan sorumlu yönetici, Samet Aybaba da futbol direktörü oldu.

- Samet Aybaba "Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek" dedi ama yaptığı ilk iş kendisine daha önce Beşiktaş'tan sorunlu ayrılmış olan Galatasaraylı bir kişiyi yardımcı yapmak oldu. Yanına da bir Trabzonlu ismi koydu.

- Şimdi sıra Rıza Çalımbay'a geldi. Ona sormadan Antalya kampını iptal etti Samet Aybaba. Yine ona sormadan 5 futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Bana göre bunlardan Feyyaz Uçar'ın da haberi yoktu, sonradan öğrendi.

- Oysa yanında sana 'Abi' diyen bir teknik adam var. Geçmişiniz var. En azından danışamaz mıydı? Soramaz mıydı? Hadi hepsinden geçtim kararı açıklamadan önce bilgilendiremez miydi?

- Buradan ne çıkıyor? Demek ki kendisinin bırakıp gitmesini istiyor.

- Hatta şu kadarını da söylüyorum. Eğer Beşiktaş Lugano'ya da yenilseydi hemen göndereceklerdi Rıza hocayı.

- Ama öğrendiğime göre Rıza sözleşmesine özel madde koydurmuş. Yeni yönetimin önünü açmak için. Yeni yönetim başladıktan sonra belli bir süre içinde sözleşmesini fesh edebilir diye. O sürenin dolmasına da bir kaç gün kalmış.

- Tüm bunlardan yola çıkarak diyorum ki gönderecekler Rıza hocayı. Demek ki başka düşünceleri var.

- Ama ne olursa olsun. Bugün Beşiktaş tarihinden 10 isim say deseniz Rıza Çalımbay'ı da sayarsınız. Bu iş bu kadar kolay olmamalı.

- En azından bir 6 ay şans verin bakalım ne olacak? Bu sabırsızlık niye.

* * *

Daha çok şey var anlattığı da. Burada keseyim ben. "O kadar da olmaz" dedim ama o "Görürsün" karşılığını verdi.

Ne olacak bakalım? Zaman her şeyi gösterecek.

Bakalım bu yapılanlar Beşiktaş'ı nereye götürecek?