Ne diyorsun Aziz Yıldırım? Bunları Ali Koç'tan neden sakladın? Gürel Yurttaş yazdı

Aziz Yıldırım bugün bir açıklama yaptı.

Kendisi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a seslendi.

Diyor ki özetle;

"Günlük kararlarla, gelecek nesillere, ancak pişmanlık ve hayal kırıklığı dolu anılar bırakabilirsiniz. U19’daki çocuklarımızın dahil edildiği, bu günlük kararlardan dolayı buna sebep verenlerden gelecek nesiller hesap soracak, anlamsız ve çağın gerisinde kalmış bu eyleme son derece eleştirel yaklaşarak sebep olanlara hayal kırıklıklarını tüm hayatları boyunca ifade edeceklerdir. Hiç kimsenin U19 takımımızın mensuplarını ileride pişmanlık ve hayal kırıklığı duyulacak bu karara paydaş yapma, onlara da bunu yaşatmaya hakkı yoktur. U-19’daki çocuklarımızı kendinize kalkan yapmak yerine, bu sezon her kulvarda göğsümüzü kabartan A Takım kadrosu ile Şanlıurfa’da Galatasaray karşısına çıkıp galip gelmeniz ve ardından tüm kupaları kazanmanız sizin bu sezona kadar olan başarısızlıklarınızdan tek çıkış yolu olacaktır. Fenerbahçe’ye yapılan haksızlıklarla mücadeleye, olağan üstü genel kurul çağrısı yaparak TFF’yi istifaya davet edebilme cesaretini göstererek başlayın. Ardından futbolun yönetiminde etkin olun, tüm futbol yönetimini baştan aşağı değiştirin. Öncelikle saha dışı bu konularla uğraşmak yerine saha içine girerek , sahada terlerini döken genç - olgun fark etmeksizin tüm oyuncularımızın emeklerine gölge düşürmeyin. Yapmayı düşündüğünüz mücadelemizin ciddiyetinden uzak bu eylemin büyük resimde FETÖ ve Galatasaray’dan başka hiç kimseye faydası olmayacak, ileride tarihimize kara bir leke olarak geçecektir."

Fenerbahçe tarihi, bağımsızlık mücadelesinde, cepheye silah taşıyan, canlarını istiklalimiz ve istikbalimiz uğrunda feda eden mensuplarımızı yazmaktadır. FETÖ’nün en güçlü olduğu dönemde, camiamız, tek başına, kimsenin desteği olmaksızın bu karanlık yapıyla savaşmış, yenilmez denen FETÖ’yü paramparça etmiştir. Büyük savaşlar, düşünmeden ödenen bedeller ile kazanılır. Bugün size kaybetti gözüyle bakanlar, kazanılan zaferin ardından size ancak gıpta edebilirler. Bu gerçek en son 3 Temmuz da başlayan mücadelemiz ile tarihe kazınmıştır. Gün aynı gündür. Mücadele edelim. Asla vazgeçmeyelim."

Enteresan.

Hem de çok enteresan.

Neden mi?

Anlatayım.

Sayın Yıldırım.

Fenerbahçe bir kongre yaptı. Siz de davetliydiniz. Neden gelmediniz? Niçin gelip de bunları orada söylemediniz?

Yazılı açıklama nedir?

O zaman... Düzce'ye gideceğinize madem o kadar önem veriyordunuz Fenerbahçe camiasının büyük buluşmasına gelip de bunları nasıl anlatmazsınız?

Nedense... Hep soğuksunuz Ali Koç'a ve yönetimine?

Hem de sizi bir büyük olarak başlarında görmek istemelerine rağmen.

Ya gelin konuşun.

Ya da susun.

Artık ayıp ve yazık oluyor çünkü.

Karşı tarafa koz veriyorsunuz artık durun.