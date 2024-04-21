Ali Koç eseri bu. Ben böyle bir şey görmedim. Biyonik bu kadınlar. Gürel Yurttaş yazdı

İlk kez futbol izlemedim bu akşam.

Aynı saatte Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit kadınlar voleybol maçı vardı, onu seyrettim.

İnanın nefes nefese kaldım.

Futbolun gevezeliğinde, saçma sapan suçlamalarda, TFF'nin saçmalıklarında neler kaybettiğimizi daha iyi gördüm.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonu belli edecek maçta nasıl bir atmosfer vardı biliyor musunuz; inanılmaz.

Bir kere... Oyuncu sahtekarlığı yoktu futbolda olduğu gibi.

Kendini yere atan kıvranmıyordu.

Kimse kimseye saldırmıyordu.

İki kulübün başkanları tribündeydi, kimse kimseye laf atıp sataşmıyordu.

İtirazı olan itirazını yapıyor, verilen karara saygı duyuyordu.

Her şey mükemmeldi.

Öyle oynuyorlardı ki; biyonik sanırsam bu kadınlar.

İki takımda da oynayan her oyuncu elinden geleni yaptı.

Öyle kuvvetliler ki... Gözlerimi alamadım.

TRT Spor'da izledim maçı. Spiker Eczacıbaşılı Boskoviç'in sayı aldığı bir servis atışının süratinin 102 kilometre olduğunu söyledi, inanamadım.

Fenerbahçeli Melissa Vargas'ın bir smacının 100 kilometre hızda olduğunu belirtti, kendimi alamadım.

28 dakika süren ilk seti Fenerbahçe 25-18 önde bitirdi, nasıl geçti zaman anlayamadım.

İkinci set başa baş geçti. Fenerbahçe 25-22 önde tamamladı bu seti de 28 dakikada.

Üçüncü set ise nefes kesti. İnanılmaz setler, smaçlar, bloklar. Yok böyle bir şey. Hele Eda Erdem'in blokları. Yok artık diyorsunuz izlerken. Hande Baladın'ın bu setteki müthiş savunması da vardı. Eczacıbaşı uzun süre önde götürdüş, Fenerbahçe yetişti. Nasıl anlatayım bilmiyorum ki; bir ara top karşılıklı hücumların çevrilmesiyle hiç yere düşmedi.

Maç bir ara 19-19'a da geldi.

Ama Boskoviç resmen takımı ayakta tuttu. Yaptığı sayılarla takımını sete ortak etti. Bir sette 9 sayı yapmak ne demek! Ama onu blokta engelleyen Melissa Vargas oldu ve 24-24 yaptı.

Ve Fenerbahçe yine Ezcabaşı'nı yenerek şampiyon oldu.

32 dakika süren seti de 27-25 kazanarak 7. şampiyonluğüuna imza attı.

Bir kere... Melissa Vargas müthişti. Eda Erdem Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı. Zaten kaptanı. Anna etkili. Aslı Kalaç terminatör. Gizem Örge bildiğin savunma bakanı.Hepsi çok iyi.

Eczacıbaşı'nda Boskoviç inanılmaz. Hande Baladın takımın ruhu. Hırsıyla arkadaşlarını ayakta tutmaya çalışıyor. Elif Şahin sürpriz sayılar yapabiliyor. Maskeli süvari Simge yerden yere atlıyor.

Tek tek anlatmayayım. Müthiştiler müthiş.

Eskiden voleybola bu kadar ilgi yoktu. Kulüp takımlarından sonra oldu. Özellikle de Ali Koç. Bu işe baş koydu. Bugün Voleybol Milli Takımı dünyada da başarıdan başarıya koşuyorsa bunun nedeni Ali Koç'tur. Hem kendisini kutluyorum, hem de şampiyon olan Fenerbahçe'yi.

Eczacıbaşı'nı da tabi. Voleybola yıllardan beri böylesine destek veren Eczacıbaşı ailesine teşekkür ediyor, kuvvetli bir alkış yolluyorum. Kimse yokken onlar vardı.