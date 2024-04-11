TFF Başkanı olacak ismi açıkladı. 'Gidin kapısında yatın' diyerek anlattı. Gürel Yurttaş yazdı

Türkiye'de öyle bir değer var ki. İsmi bir türlü gündeme gelmiyor ne yazık ki!

Türk futbolunun getirildiği durum ortada.

Federasyonun başına getirilen iş adamlarının yaptıklarını görüyorsunuz.

Hele Mehmet Büyükekşi dönemi.

Tam bir facia.

Neler olduğunu tek tek anlatmayacağım, hepiniz biliyorsunuz zaten.

Değişim gerekiyor hem de hemen.

Ama bakıyorum yerine gündeme gelen isimlere. Yine aynı terane.

Yani iş adamları gündemde. Neden arkadaş, niye?

Aynı hataları tekrar tekrar yap, sonra da düzelecek diye bekle.

Yazının başında da söyledim. Aslında Türkiye'de öyle bir değer var ki... Bu işi yapabilecek yegane kişi.

MUSTAFA DENİZLİ.

Kabul eder mi bilemem. Ama "Gerekirse gidin kapısında yatın ikna edin" derim, ısrar ederim.

"Neden" derseniz madde madde izah edeyim.

- Parlak bir futbol kariyeri var. Büyük Mustafa olarak tanındı. Onun büyüklüğü oynadığı Altay'da takımda yaşça küçük bir Mustafa daha olduğundan değil sadece, hakikaten büyüktü. İzah edilemez derecede. Örneğin, 28 Nisan 2021 tarihinde Altay'ın teknik direktörü olduğunda, bu anlaşmadan alması gereken paranın Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na bağışlanmasını isteyecek şekilde. O sezon Altay'ı Süper Lig'e çıkardığını da hatırlatayım.

- Bir Türk takımı ile Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale çıkan ilk ve tek teknik direktör.

- Fenerbahçe'yi şampiyon yapan ilk Türk teknik direktör.

- Beşiktaş'a Türkiye kupasını ve şampiyonluğu kazandıran ilk Türk teknik direktör.

- Üç büyük takım olan; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör.

- Milli takımı uluslararası bir turnuvada çeyrek finale çıkaran ilk teknik direktör.

Daha neler neler. Yazmaya kalksam sayfalar yetmez.

Çok iyi yönetici özelliği de vardır Denizli'nin. Kitabında kavga, cepheleşme, düşman yaratma, suçlu arama yoktur. Sevgi vardır, saygı vardır, otoritedir, Türk futbolunun "Bir bileni"dir. Adam gibi adamdır, duruşu sağlamdır. Futbol bilgisini tartışmam bile.

Lig TV'de çalıştığım dönemde Şansal abi (Büyüka) ile Maraton programına çıkmıştı bir süre hoca.

Her maçın devre arasında yanlarına giderdim, sonunda da.

Maçı öyle okurdu ki, ikinci yarıda neler olacağını tek tek anlatırdı devre arasında.

Teknik direktör adaylarına o konuşmalarını bir yerlerden bulup, tekrar tekrar izlemesini tavsiye ederim.

Daha fazla uzatmayacağım.

Kulüplere, TFF seçimlerine kim müdahil oluyorsa herkese diyorum ki;

Eğer Türk futbolunun düzelmesini TFF'nin ve kulüplerin yükselişini, likayatli adamların göreve getirilmesini istiyorsanız tek çaredir Mustafa Denizli.

Ne yapın edin, mutlaka ama mutlaka getirin.

Yok yine ille de bir müteahhidi ya da iş adamını getireceğiz diyorsanız hala...

O zaman yazık etmeye devam edeceksiniz demektir Türk gençlerine, Türk futboluna.