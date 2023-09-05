Rize'de Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Rize’de emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonlarda Bizans dönemine ait 13 adet madalyon ve gümüş sikke ele geçirildiği, 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Rize'de Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Rize İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan çalışmalarda Bizans dönemine ait madalyon ve gümüş sikke ile ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildiği kaydedilerek olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

BİZANS DÖNEMİNE AİT ESERLER ÇIKTI

Ekiplerin kent merkezinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda şüpheli şahısların üst ve araç aramalarında 4 adet ruhsatsız tabanca, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 adet Madalyon ve 8 adet Gümüş Sikke ile 17 adet 9x19 ebadında tabanca fişeği ele geçirildiği belirtilen açıklamada, 5 şahıs hakkında adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca, il genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğine dikkat çekildi.

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