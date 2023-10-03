Rize sağanak yağışa teslim: Dereler taştı, 23 köyü su bastı

Rize'de etkili olan sağanak zor anlar yaşattı. 23 köyde su baskınları yaşandı, dereler taştı. 23 köyün yollarında taşkın ve heyelanlar meydana geldi.

Yamaçtan kopup yola akan toprak, ağaç ve irili ufaklı taş kütleleri ilçelerdeki 23 köye giden yolu ulaşıma kapattı. İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışması yaparken, birçok köyde elektrik kesintisi de yaşandı, bazı evleri su bastı, bölgedeki tarım arazileri de zarar gördü. Su altında kalan birçok araçta da hasar oluştu.

KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI

Ardeşen ilçesine bağlı; Bayırcık, Doğanay, Güneyköy, Çamlıhemşin ilçesine bağlı; Derecik ve Güllüköy, Çayeli ilçesine bağlı; Derecik, Haremtepe, Karaağaç, Köprübaşı, Yeşilırmak, Aşıklar köylerine giden bağlantı yolları heyelan ve taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Güneysu ilçesine bağlı; Çamlıca, Bulutlu, Yüksekköy köylerine giden ana yollar ile Başköy köyüne giden bağlantı yolu heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Hemşin ilçesine bağlı Levent köyü anayolu ve Pazar ilçesine bağlı Tütüncüler, Şehitlik, Papatya, Yücehisar, Suçatı, Derinsu ile Şentepe köylerine giden yollar heyelan sonucu kapandı. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi’nde bulunan dere taşarken, Ardeşen ilçesinde 2 araç şiddetli yağışlar sonrası oluşan sel sularına kapıldı.

Yağışların devam ettiği bölgede yetkililer dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

“SIKINTILI BİR SÜREÇTEYİZ”

İş makineleriyle beraber çalışmaların sürdüğünü ifade eden Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, “Saat 16.00’dan itibaren yoğun bir yağış var. Bugün çok mağduriyet yaşadık. Şu anda 3 tane ekskavatör, 3 tane daha iş makinesiyle sahadayız. Yağmurun şiddeti devam ediyor. Sıkıntılı bir süreçteyiz. Bir iş makinemiz mahsur kaldı. Sıkıntı devam ediyor. Can kaybı yok gibi duruyor ama 2 tane evi su bastı. Sıkıntılı bir süreçte sahadayız. Elimizden geleni yapıyoruz. Rabbim bizlerin yardımcısı olsun. İnşallah bir aksaklık olmadan bu süreci atlatmaya çalışacağız. Akıntı devam ediyor. Akıbeti ne olur bilemiyorum. Şu anda bütün menfezlerimiz tıkandı. Çözüm üretmeye çalışıyoruz. Heyelan olan yerler var. Heyelan akıyor. Nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Valimize bilgi aktardık. O da destek oluyor. Jandarma burada, AFAD burada. 2-3 evde mağduriyet yaşandı” ifadelerini kullandı.