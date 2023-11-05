Rize'de Ayder KYK Yurdu'nda asansörde sıkışan öğrencileri kurtarma çalışmaları

Rize Ayder KYK Kız Yurdu'nda asansörde sıkışan öğrencileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yerine ambulans geldi. Öğrenciler arkadaşlarının kurtarılmasını bekliyor.
06 Kasım 2023 Pazartesi
Rize Ayder KYK Kız Yurdu'nda asansörde sıkışan öğrencileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yerine ambulans geldi. Öğrenciler arkadaşlarının kurtarılmasını bekliyor.
Rize Ayder KYK Kız Yurdu'nda asansörde sıkışan öğrencileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yerine ambulans geldi. Öğrenciler arkadaşlarının kurtarılmasını bekliyor.