Rize'de Ayder KYK Yurdu'nda asansörde sıkışan öğrencileri kurtarma çalışmaları

Rize Ayder KYK Kız Yurdu'nda asansörde sıkışan öğrencileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yerine ambulans geldi. Öğrenciler arkadaşlarının kurtarılmasını bekliyor.

Rize'de Ayder KYK Yurdu'nda asansörde sıkışan öğrencileri kurtarma çalışmaları

Rize Ayder KYK Kız Yurdu'nda asansörde sıkışan öğrencileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yerine ambulans geldi. Öğrenciler arkadaşlarının kurtarılmasını bekliyor.

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