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Rize’de camide cübbeli isyan. İmam mimam atamayın

Rize’de cübbe giyip camiye girerek video çeken Emre Yazar, camiye atanan imamların kısa sürede camiden ayrılmasına tepki gösterdi. Diyanet İşleri Başkanlığı’na seslenen Yazar, “Bu camiye imam değil bir tane öğretmen atayın Allah katında büyük sevap alırsınız” dedi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 08:46
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Rize’de camide cübbeli isyan. İmam mimam atamayın dedi bakın ne istedi

Rize’de camide cübbeli isyan. İmam mimam atamayın
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Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi Ortanköy köyünde Emre Yazar isimli yurttaş cübbe giyip camiye girerek bir video yayınladı. Camiye atanan imamların camiyi beğenmeyerek kısa sürede terk etmesine tepki gösteren Emre Yazar, Diyanet İşleri Başkanlığı’na seslenerek camiye öğretmen atanmasını istedi.

Emre Yazar, öğretmenlerin eğitim hayatından itibaren yaşadıkları zorlukları ve yerine getirmek getirdikleri zorunlu hizmet görevine de atıfta bulundu.

“ŞİMDİKİ YENİ YETMELER BU GÜZEL CAMİYİ BEĞENMİYORLAR”

Yazar videosunda şu ifadeleri kullandı:

Buradan Diyanet İşleri Başkanlığı’na sesleniyorum. Bundan sonra Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi Ortaköy Mahallesi’ne imam mimam atamayın. İmamlığı ben yapacağım. Para da istemiyorum. Gelen imam camiyi beğenmiyor, öbür gelen imamın karısı lojmanı beğenmiyor. Merkez’e uzakmış, sosyal alan yokmuş. İki ay sonra çantayı omuza vuruyor seyyar satıcı gibi geziyorlar. Nasıl olsa zorunlu hizmet yok. 80-90 senelerinde terörün zirve olduğu zamanda kız öğretmenler erkek öğretmenler kalktı Doğu’ya gittiler Şark Görevi’ne dört sene zorunlu. Ya kesildiler ya vuruldular. Onlar o mücadeleyi verdiler. Şimdiki yeni yetmeler bu güzel camiyi beğenmiyorlar.

“70 YAŞINDA KADIN SIRTINDA KUM TAŞIYORDU”

Bu caminin taşını toprağını tuğlasını benim mahallemin insanı arkasında yaz, kış, gece, gündüz demeden taşıyıp yapmış. Biz Teravih’ten çıkıyorduk tuğla taşıyorduk küçükken. 70 yaşında kadın 25 santim genişliğinde tahtayı köprü yapmış arkasında (sırtında) kum taşıyordu.

“CEMİ GÜNAHLARIMIZDAN ESTAĞFURULLAH ESTAĞFURULLAH”

Şimdi gelene lojman bedava, elektrik bedava, su bedava. Daha ne istiyorsunuz yahu? İki sene Kur’an kursunda okuyorsunuz. Yatak bedava. Biri kurban adar, biri adak adar. Elalem çocuğunu dört sene okutuyor üniversitede öğretmen yapmak için dişinden tırnağından arttırıyor, gidiyor KPSS belasına takılıyor, atanamıyor. Atansa da gittiği yerde kira 5 bin, 7 bin, 3 bin Lira elektrik, su. Onlar o mücadeleyi veriyorlar. Siz cuma günü hutbeye çıkın. Diyelim ki cemi günahlarımızdan estağfurullah estağfurullah. Yarın hep birlikte Allah huzuruna çıkacağız. Bu camiye imam değil bir tane öğretmen atayın Allah katında büyük sevap alırsınız.

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Bir Vatandaş
21.10.2022 09:23
Ağzına, yüreğine sağlık kardeşim.  
 
CANAN ÇELİK
21.10.2022 09:22
PARAYLA NAMAZ KILINMAZ KURAN DA OKUNMAZ ZATEN ASLEN. BİR GÖNÜLLÜ ÇIKAR CEMAATTEN NAMAZI KILDIRIR. O KADAR.  
 
HASRET AKGÜN
21.10.2022 09:17
ÇOK GÜZEL SÖYLEMİŞ BENCE  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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