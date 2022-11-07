Kaftancıoğlu’ndan Cübbeli Ahmet’e jetskili yanıt: Pabucumun cübbelisi!

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, “İTO Seçimlerinde Rey Atmaya Gitmeyenler Meydana Gelecek Millî ve Dînî Zarârlara Ortak Olur!” adlı videosunda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu hedef aldı.

İstanbul Ticaret Odası(İTO)’nın başkanı Şekip Avdagiç’i “doğru düzgün bir insan” olduğunu savunan Ünlü, Kaftancıoğlu’nun İTO seçimlerinde bir adayı desteklediğini öne sürdü. Adını bilmediğini söylediği bu adaya karşı oy verilmesi için çağrı yapan Ünlü, bahsettiği adayın ilk işinin LGBTİ’ye destek veren yatırımlara onay vermek olduğunu savundu.

"Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Ticaret Odası seçimleri öncesi oy kullanacakları CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef alarak çağrıda bulundu.

Söz konusu adayın LGBTİ+'ları destek veren yatırımlar yapacağını iddia edip şimdiki yönetimin ise böyle bir faaliyetinin olmadığını söyleyen Ünlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarında şirket sahibi takipçilerine şöyle çağrı yaptı:

"Türk toplumunun duygu ve düşüncesinden uzak yöneticiler gelirse bu kurumların başına, o kaynakları Müslüman-Türk toplumunun aleyhine, LGBT ve benzeri bozuk yapıların lehine kullanacaklar. Sonra şikâyet etmeyin “çocukların ahlâkı bozuluyor, âile yapımız dağılmaya başladı” diye.

Bu yüzden önümüzdeki Çarşamba günü, 9 Kasım’da Yeşilköy Fuar Alanı'nda olacak olan seçimi ihmâl etmeyin. Orada İTOP (İst. Tic. Odası Platformu) çadırı olacakmış. Şirketi olan arkadaşlar o çadıra gitsin, hangi komitede kime oy vereceksiniz sorun, ihmâl etmeyin. Bu işler ihmâle gelmez.

Şimdiki mevcut başkan Şekip Avdagiç Beyefendi şimdiye kadar toplum için iyi şeyler yaptı. İnşâallâh bu hizmetlerine devâm edecek sizin oylarınızla." İşte dînî ve millî hassâsiyeti olan bâzı iş adamlarından bana gelen notlar bundan ibâret

Aksi takdirde Kaftancıoğlu tarafının desteklediği aday kazanırsa meydana gelecek bütün günahlara, millî ve dînî değerlerimize yapılacak zararlara ortak olacağınızı unutmayarak mutlaka rey kullanmaya gidiniz!"

“NÜKTELİ JETSKİYE TERS BİNİP KAÇMAK YOK AMA”

Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda;

Görünen Nükteli Ahmet Hoca ve destekledikleri zor durumda:)) Nükteli ve benzerlerine haksız ihale, iş vermenin sevap kabul edildiği zeminde akıl, ahlak, adalet zemininde kalmanın günah sayılması çok anlaşılır. Nükteli Jetski’ye ters binip kaçmak yok ama Mavi mavi masmavi:))

Nükteli birazdan Kaftancı’nın yazdıklarını beğenmek şu kadar, Rt etmek ise bu kadar günah diyerek fetva verebilir, uyarmadı demeyin:) Pabucumun cübbelisi..



