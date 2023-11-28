Rize'de denizin dibine yapılan yerlere deniz taştı

Karadeniz Bölgesinin doğu kesiminde oldukça etkili olan fırtına, Rize’nin Fındıklı ilçesinde denizin dibine yapılan bir işletmeyi adeta tsunami gibi vururken, Çayeli ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu sular altında kaldı. Dalgalar araçları sürükledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rize'de denizin dibine yapılan yerlere deniz taştı

Tüm yurdu etkisi altına alan fırtına özellikle Karadeniz Bölgesinin Doğu kısmında felaket seviyesine ulaştı.

Rize’nin Fındıklı ve Çayeli ilçesinde denizin dibine yapılan işletmeler, deniz taşması sebebi ile sular altında kaldı.

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Bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde denizin hemen dibine yapılan bir belediye işletmesi alçak basınç sebebi ile taşan deniz sularının altında kaldı.

Çayeli ilçesinde ise Karadeniz Sahil yoluna taşan deniz, araçları savururken sürücülere zor anlar yaşattı.

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