Rize'de heyelan! 8 köy yolu ulaşıma kapandı

Rize’de etkili olan sağanak yağış, sele ve heyelanlara neden oldu. Ardeşen ilçesinde toprak kayması sonucu bir araç sele kapılırken, 8 köyün ana yolu ile bağlantı yolları kapandı.

KAYNAK: DHA
Rize'de heyelan! 8 köy yolu ulaşıma kapandı

Rize’de şiddetli sağanak sonrası sel heyelan ve toprak kayması meydana geldi. Ardeşen ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonrası park halinde bir araç sürüklenerek, bir marketin duvarına yaslandı. Merkeze bağlı Karasu köyünde ise yamaçtan kopup köy yoluna düşen toprak ve irili ufaklı kayalar yolu ulaşıma kapattı. Aşırı yağışlar sonrası Tunca Beldesi'ndeki Tunca Deresi taştı. Derenin sürüklediği odun ve dal parçaları yolun bir bölümünü kapattı. Bölgede yer yer etkili olan sağanak sonrası ekipler yol açma çalışması başlattı.

rizede-sidetli-saganak-heyelana-neden-oldu-8-koy-yolu-ulasima-kapandi-yenicag1.jpg

rizede-sidetli-saganak-heyelana-neden-oldu-8-koy-yolu-ulasima-kapandi-yenicag2.jpg

rizede-sidetli-saganak-heyelana-neden-oldu-8-koy-yolu-ulasima-kapandi-yenicag3.jpg

rizede-sidetli-saganak-heyelana-neden-oldu-8-koy-yolu-ulasima-kapandi-yenicag4.jpg

rizede-sidetli-saganak-heyelana-neden-oldu-8-koy-yolu-ulasima-kapandi-yenicag6.jpg

Öne Çıkanlar
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Son Haberler
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı zanlı Yalova'da yakalandı Gündem
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı zanlı Yalova'da yakalandı
Manchester United Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu Spor
Manchester United Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
Rus devlet televizyonu açıkladı: Elon Musk Rus ajanı Dünya
Rus devlet televizyonu açıkladı: Elon Musk Rus ajanı
Union Berlin'den UEFA'ya pankartlı protesto: Umursadığınız tek şey para Spor
Union Berlin'den UEFA'ya pankartlı protesto: Umursadığınız tek şey para
İstanbul’da bir ay hayatta kalabilmenin maliyeti 44 bin 561 liraya çıktı Ekonomi
İstanbul’da bir ay hayatta kalabilmenin maliyeti 44 bin 561 liraya çıktı
''Beni bikinili göremezsiniz'' dedi. Fotoğrafları anında sosyal medyadan paylaşıldı Magazin
''Beni bikinili göremezsiniz'' dedi. Fotoğrafları anında sosyal medyadan paylaşıldı
Sinop’ta kumar denetimi Gündem
Sinop’ta kumar denetimi