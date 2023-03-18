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İl başkanlığı resmen duyurdu: Kadınlara bıçak çeken Alyazıcı AKP’den aday adayı oldu

AKP Rize İl Başkanlığı, kadınlara tehdit ve hakaretler savurup bıçak çekmesiyle gündem olan Mustafa Alyazıcı'nın AKP'den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 00:15
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Rize'de kadınlara bıçak çeken Mustafa Alyazıcı AKP’den aday adayı oldu

İl başkanlığı resmen duyurdu: Kadınlara bıçak çeken Alyazıcı AKP’den aday adayı oldu
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Rize'nin Fındıklı ilçesinde 2020 yılında kadınlara bıçak çekmesiyle gündem olan Mustafa Alyazıcı da AKP’den milletvekili aday adayı oldu.

AKP Rize İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İşçi emeklisi Mustafa Alyazıcı'nın AK Parti Rize'den milletvekili aday adaylığı başvurusunu İl Başkan Vekilimiz Ali İmran Büyük teslim aldı. Aday adayımıza çıktığı bu kutlu yolda başarılar dileriz” denildi.

NE OLMUŞTU?

Kadınlara yönelik sosyal medya paylaşımları yüzünden 2020’de gözaltına alınarak ifadesinin ardından serbest bırakılan Mustafa Alyazıcı, Fındıklı'da sokakta karşılaştığı kendinden şikayetçi olan kadınları, küfür ve hakaretlerle taciz etmişti.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle kendisine tepki gösteren üç kadına bıçak çeken Alyazıcı, çevredekiler tepki gösterince olay yerinden hızla uzaklaşarak karakola sığınmıştı.

Kadınlara destek için karakol ve hastane önünde toplananlar Mustafa Alyazıcı'nın tutuklanmasını istemişti.

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