Rize’de kamyonet şarampole yuvarlandı. 7 yaralı

Kaynak: DHA
Rize’de kamyonet şarampole yuvarlandı. 7 yaralı
Rize’de bir TIR şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada 7 kişi yaralandı.

Rize’nin Durak köyünde meydana gelen olayda, Köyden ilçe merkezine seyir halinde giden H.İ.D.’nin kullandığı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarladı.

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METRELERCE YÜKSEKTEN ALT YOLA DÜŞTÜ

Metrelerce yükseklikten alt yola düşen kamyonet uçurumun kenarında yan yatarak zor durabildi. Yaşanan kazada, araç içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri kamyonetin tavanını keskin bir aletle keserek içerdeki yaralı vatandaşları kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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