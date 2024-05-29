Rize'de otomobil dereye uçtu

Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi Stadyum kavşağında akşam saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Tahir P. idaresindeki 53 ACB 595 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 53 DV 014 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Tahir P.’nin kullandığı araç çarpmanın şiddetiyle Güneysu deresine uçarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kazada yaralanan Tahir P.’yi araç içerisinden çıkartılırken, ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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