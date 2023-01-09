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  • Rize'de feci yangın: Kardan dolayı ekipler ulaşamadı, 2 ev yandı

Rize'de feci yangın: Kardan dolayı ekipler ulaşamadı, 2 ev yandı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde çıkan yangında 2 ev ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Mahalle yolunun karlı olması nedeniyle bölgeye bir ekip ulaşabilirken yangın, jandarma ve köylülerin yardımıyla söndürüldü.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 18:42
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Rize'de yangın: Kardan dolayı ekipler ulaşamadı, 2 ev yandı

Rize'de feci yangın: Kardan dolayı ekipler ulaşamadı, 2 ev yandı
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İHA'da yer alan haberde, Aşağışimşirli Mahallesi'nde Kadir Yılmaz’a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangın kısa sürede büyüyerek Yılmaz’ın otomobiline, Halim Yeksel’e ait eve ve iki serendere sıçradı. Köy halkının haber vermesi üzerine olay yerine Çamlıhemşin Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle yolunun karlı olması nedeniyle bölgeye bir ekip ulaşabilirken yangın, jandarma ve köylülerin yardımıyla söndürüldü.



Çıkan yangın sonucu 2 ev, 2 serender ve bir otomobil zarar gördü.

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