8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rizeli çocuklar, biriktirdikleri harçlıklarını depremzedelere gönderdi

Rizeli çocuklar, biriktirdikleri harçlıklarını depremzedelere gönderdi

Rize'de bir grup çocuk, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerden etkilenenler için başlatılan yardım kampanyası kapsamında harçlıklarını Vali Kemal Çeber'e teslim etti.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 19:44
Takip Et

Rizeli çocuklar, biriktirdikleri harçlıklarını depremzedelere gönderdi

Rizeli çocuklar, biriktirdikleri harçlıklarını depremzedelere gönderdi
+
Aa
-

AA'da yer alan haberde, Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Çeber, Rize Valiliği toplantı salonunda, Rize Doğuş Çay İlkokulu öğrencisi 7 yaşındaki Esma Sena Şadoğlu ve çocuk evlerinde kalan çocuklarla bir araya geldi.

Bir yıldır biriktirdiği kumbarasını Vali Çeber'e teslim eden Esma Sena Şadoğlu, "Kumbaramda bir yıldır ailemden aldığım harçlıkları biriktirdim. Bu parayla hayallerim vardı. Onları gerçekleştirecektim ama deprem bölgesini görünce hemen bu parayı oradaki arkadaşlarıma göndermek istedim." ifadelerini kullandı.

Çocuk evlerinde kalan çocuklar da "Bizler oradaki arkadaşlarımızı görünce çok üzüldük ve onların yerine kendimizi koyduk. Biz burada sıcak yatağımızda yatarken onlar o soğukta hayat mücadelesi veriyor. Arkadaşlarımızla birlikte harçlıklarımızı toplayıp deprem bölgesindeki arkadaşlarımıza göndermeye karar verdik." dedi.

Vali Çeber, tüm Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım gönderildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İnanın sizlerin bu hareketi bizim için çok büyük anlamı olan bir destek oldu. Sizler küçük bedenlerinizdeki koca yüreklerinizle o kadar büyük bir yardım yapıyorsunuz ki kelimelerle bunu ifade edemem, hepinizi alnınızdan öpüyorum yavrularım."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
1
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
2
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
3
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
4
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
5
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
6
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Akşener'den sosyal medya kısıtlamasına sert tepki. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? 
7
﻿Akşener'den sosyal medya kısıtlamasına sert tepki. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? 
﻿Akşener'den sosyal medya kısıtlamasına sert tepki. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? 
﻿Muğlalı mermercilerden deprem bölgesine konteyner ve iş makinası desteği
﻿Muğlalı mermercilerden deprem bölgesine konteyner ve iş makinası desteği
﻿Muğlalı mermercilerden deprem bölgesine konteyner ve iş makinası desteği
﻿Seferberlik ilan edildi. 447 polis törenle uğurlandı
﻿Seferberlik ilan edildi. 447 polis törenle uğurlandı
﻿Seferberlik ilan edildi. 447 polis törenle uğurlandı
﻿Alanya'ya getirilen depremzedeler otellere yerleştiriliyor
﻿Alanya'ya getirilen depremzedeler otellere yerleştiriliyor
﻿Alanya'ya getirilen depremzedeler otellere yerleştiriliyor
﻿Rizeli çocuklar, biriktirdikleri harçlıklarını depremzedelere gönderdi
﻿Rizeli çocuklar, biriktirdikleri harçlıklarını depremzedelere gönderdi
﻿Rizeli çocuklar, biriktirdikleri harçlıklarını depremzedelere gönderdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.