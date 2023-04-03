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Eskiden Brezilya’dan Roberto Carlos gelirdi şimdi Roberto Maşallah geliyor . Rizeli vatandaş ‘Kimin değirmenine su taşıyorsun’ diyenlere tane tane anlattı

Rizeli vatandaş, Sen kimin değirmenine su taşıyorsun’ diyenlere ülkenin geldiği durumu tane tane anlattı. Vatandaş, “Önceden Brezilya’dan Roberto Carlos, Roberto Silva gelirdi; şimdi Şimdi Roberto Maşallah, Roberto Kınalı geliyor” dedi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 10:23
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Rizeli vatandaş ‘Kimin değirmenine su taşıyorsun’ diyenlere tane tane anlattı

Eskiden Brezilya’dan Roberto Carlos gelirdi şimdi Roberto Maşallah geliyor . Rizeli vatandaş ‘Kimin değirmenine su taşıyorsun’ diyenlere tane tane anlattı
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Editör: Özlem Kıral

Rizeli vatandaşın tarım konusundaki isyanı sosyal medyada yeniden gündem oldu. Hayvanları beslemek için kilosu 4.5 liradan ot aldığını belirten vatandaş, kendisine ‘Sen kimin değirmenine su taşıyorsun’ diyenlere yanıt verdi.

Vatandaşın yaptığı paylaşımdaki sözleri şöyle:

"Bugün gittim ot aldım otun kilosu 4,5 lira. Sığırın yediği ot… Fazla gitmesin diye ırmaklardan yeşillik topladım. Ben bu tip paylaşımları yaptığım zaman bana mesaj atıyorlar, diyorlar “Vatan haini, sen kimin değirmenine su taşıyorsun. İHA’lar, SİHA’LAR yapıldı, TOGG yapıldı bunları hiç görmüyor musun?” Daha önceki bir videomda dedim ki ‘İHA’yı, SİHA’yı yapan Selçuk Bayraktar’ı görsem elini öpeceğim.’ Ama bir ülke için savunma sanayisi ne kadar önemliyse tarım ve hayvancılık ondan daha da önemlidir.

Biz, kurtuluş savaşımızı bağımızdaki, bahçemizdeki arpa, buğday, çavdar ile kazandık. Şimdi Kırım Limanı’ndan Putin’in özel izni ile gelen ayçiçek gemisini alkışlıyoruz. Oradan buğday geliyor, Macaristan’dan sığır geliyor, şimdi Brezilya’dan sığır gelecekmiş. Önceden Brezilya’dan Roberto Carlos, Roberto Silva gelirdi; şimdi Şimdi Roberto Maşallah, Roberto Kınalı geliyor.  

Konya kadar Hollanda, çölün ortasındaki İsrail tohum ticaretinde birinci sırada gidiyorlar. İsrail’den tohum alıyoruz, Filistin’e mermi yakıyorlar. Tarih boyunca zapt edilemeyen kaleler, şehirler şimdi bağırıyorlar ‘Vahit Kirişçi ölelim mi?’ diye. İsyan ediyorlar insanlar. Ama yok; dertleri İHA, SİHA…"

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