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Rizeli bahçesindeki ağaçta ayı görürse neler olur?

Hurma ağacına çıkan ayıyı cep telefonuyla görüntüleyen Rizeli Rizvan Morgül'ün yöresel ağızla "Bu kadar büyük bir şey olur mu?", eşinin ise "Bırak kırsın, yesin de seyredelim onu." dediği görüntüler izleyenleri güldürdü.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 15:03
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Rizeliler hurma ağacına çıkan ayıyı görüntüledi. Güldüren diyaloglar

Rizeli bahçesindeki ağaçta ayı görürse neler olur?
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Rize'nin Pazar ilçesindeki bir bahçede hurma ağacına çıkan ayı, cep telefonuyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Örnek köyünde yaşayan Rizvan ve eşi Perihan Morgül, gece geç saatlerde evin dışında sesler duydu.

Bunun üzerine balkona çıkan Morgül çifti, bahçedeki hurma ağacına çıkmış ayıyı farketti.

Morgül çifti, izlemeye başladıkları ayıyı cep telefonuyla da kaydetmeye başladı.

Rizvan Morgül'ün yöresel ağızla "Bu kadar büyük bir şey olur mu?", eşinin ise "Bırak kırsın, yesin de seyredelim onu." dediği görüntülerde, ayı bir süre sonra ağaçtan inerek uzaklaşıyor.

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