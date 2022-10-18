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Genç dağcı boz ayıyı evire çevire dövdü

Japonya'da bir dağcı sarp kayaya tırmanırken, üzerine doğru gelen ayı görünce büyük panik yaşadı. Dağcı tek bir tekme darbesiyle ayıyı kayaların üstünden aşağıya düşürdü. Ayının her hamlesine yumruk ve tekmeyle karşılık veren dağcı canını zor kurtardı. 

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 12:24
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Defalarca saldırdı. Japonya'da genç dağcı boz ayıyı evire çevire dövdü

Genç dağcı boz ayıyı evire çevire dövdü
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OdaTV'nin haberine göre, Japonya’nın merkezinde bulunan Chichibu Şehri'ndeki Futago Dağı'na tırmanan dağcı, üzerine doğru koşarak gelen ayıyı görünce büyük panik yaşadı.

Ayının saldıracağını düşünen dağcı, ayıya bir tekme atarak kayalardan aşağıya düşürmeyi başardı. Tırmanışını sürdüren dağcı, ayının tekrar üzerine gelmesiyle hem bağırmaya başladı hem de daha yükseğe çıkmaya çabaladı. 

Bu sırada aldığı darblenin etkisinden kurtulan ayı, kayaların üstüne tırmanarak gözüne kestirdiği dağcıya 2 sefer daha saldırmaya kalkıştı. Dağcı her seferinde tekme ve yumruk darbeleriyle ayının saldırısını bertaraf etmeyi başardı. 

Ayı yediği dayak sonrası bir kez daha kayaya tırmanmaya çalışırken, yediği dayak aklına gelince kayanın ortasından geriye dönerek ağaçlık alanda izini kaybettirdi. 
Olayın şokunu üzerinden atamayan ve nefes nefese kalan dağcı, o anları kafa kamerasıyla kaydetti.

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