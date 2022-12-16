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Anzer Balı satışa çıktı. Öncelik hastaların

Rize'nin dünyaca ünlü coğrafi işaretli Anzer Balı kalite kontrollerinden geçmesinin ardından 2 bin TL'lik fiyatı ile satış için raflardaki yerini aldığı bildirildi. Satışlarda öncelik ise önceden sipariş veren hastalara verildiği ifade edildi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 10:22
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Rize'nin dünyaca ünlü coğrafi işaretli Anzer Balı satışa çıktı. Öncelik hastaların

Anzer Balı satışa çıktı. Öncelik hastaların
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İHA’nın haberine göre; 2 bin 300 rakımdaki Anzer Yaylası'ndan üretilen ve ismini de bu yayladan alan Anzer Balları'ndan alınan numunelerin Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kalite kontrolleri yapılmak üzere Hacettepe Üniversitesi'ne gönderilmesinin ardından kontrolden geçen ballar dolum yapılarak mühür ve coğrafi işaret bandrolü de yapıştırılarak ambalajlandı. 1 kilogram, 500 gram ve 250 gramlık kavanozlar ile satışa hazır hale getirilen ballar kooperatiflere teslim edildi. Bu yıl ki kilogram fiyatı 2 bin TL olan Anzer Balları yurt içinden ve yurt dışından talep ederek çoğunluğu hasta olan ön siparişe adını yazdıran tüketicilere gönderilmeye başlandı.

Aldıkları ön siparişleri bitirmeye çalıştıklarını ve gelecek haftaya yeni siparişlerle başlayacaklarını ifade eden Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz şunları dile getirdi:

“2022-2023 sezonunun ballarını coğrafi işaretli olarak satışa başladık. Anzer Balı’nda alınan coğrafi işaret nedeniyle ballarımızın piyasaya çıkması biraz gecikti ancak şu anda satışlarımız başladı. Müşterilerimizin ürünlerini parça parça gönderiyoruz. Önümüzdeki Pazartesi gününe kadar ön siparişini aldığımız tüm ürünlerimiz müşterilerimize gitmek için çıkmış olacak. Tabi sonrasında da talebi olan vatandaşlarımıza yine ürünlerini göndermeye devam edeceğiz”

Tüketicileri sahte Anzer Balı konusunda da uyarmayı ihmal etmeyen Deniz şunları ifade etti:

“Coğrafi işaret için Hacettepe Üniversitesi’ne 4,5 ton bir bal yolladık. Şu ana kadar 2,5 tonu analizleri yapılarak Anzer Florasına uygun raporu alarak geldi. Satışlara gelen ballarla devam ediyoruz. Kilogram fiyatını 2 bin TL olarak belirlemiştik, şu anda fiyatlarımız 2 bin TL olarak devam ediyor. Hakiki Anzer Balı’nda coğrafi işaret logosunun olması zorunludur. Anzer Balı yazmak zorundadır. Kooperatifimizin ismi yazması zorunludur. Müşterilerimizin balların gerçek olduğunu kendilerinin de tespit etmesi için üzerine bir kazıma bölümü koyduk. Burayı kazıyıp içerisindeki numarayı kare kodu okuttuktan sonra girdiği internet sitesine yazarak bakabilir. Tüketici balın ne zaman satışa çıktığını, satın alınıp alınmadığını burayı kazıtarak elde edilen kod sayesinde görebiliyor”

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Hasan
16.12.2022 10:36
Bir yiyecek salt olarak hastalığa iyi gelmez. Burada satış için reklam ve kazıklamanın resmi var. Orta doğu anadolu akdeniz egedeki arı kusmuğu arasında aroma haricinde hiç bir fark yok froktoz.  
 
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