Galibiyeti hatırladı: Rizespor evinde nefes aldı

TFF 1.Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Denizlispor ile karşılaştı.
Maçın 4. dakikasında Bolasie ile Çaykur Rizespor gol perdesini açtı. 20. dakikada Emircan Altuntaş'ın golüyle maçta fark 2'ye çıktı.
45+6'da Bekir Turaç Böke'nin penaltı golüyle farkı bire indiren Denizlispor, beraberlik için moral buldu.
89. dakikada Benhur Keser'in golüyle farkı tekrardan ikiye çıkaran Rizespor, maçın skorunu tayin etti.
6. sıraya yükselen Rizespor puanını 34'e çıkardı.
18. sıraya Denizlispor ise haftayı 12 puanla kapattı.
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