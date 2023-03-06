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Rize’yi fırtına vurdu 

Rize'de etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bazı ev ve işyerlerinin çatıları uçtu. 

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 17:59
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Rize’yi fırtına vurdu 

Rize’yi fırtına vurdu 
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İHA'nın haberine göre, Rize’de sabah saatlerinde etkili olan ve etkisini devam ettiren fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Binalardan uçan çatı parçaları park halindeki araçların üzerine düşerek maddi hasar oluşturdu. 

Kuvvetli rüzgâr nedeniyle uçan malzemeler Güneysu-Rize otoyolunu kısmen trafiğe kapattı. Kentte etkisini sürdüren fırtınadan dolayı vatandaşlar okul saatleri içerisinde bulundukları için öğrencilere gelebilecek bir zarara karşı tedirgin olduklarını ifade ettiler.

Öğrencilerin fırtına nedeniyle okul çıkışlarında zarar görebileceklerinden endişeli olduklarını belirten Davut Köse, “Sabah saat 7-7.30 civarlarında şiddetli bir rüzgâr oldu. Bazı binaların çatılarının uçtuğunu gördük. Salarha ve Güneysu’da da duyduk. Tabi okul saatleri olduğundan ötürü de biraz da korku yaşadık. Haliyle o saatlerde çocuklarımız yollarda oluyor. Bazen herkes kafasına göre çatı yapıyor" dedi.

Davut Köse "Bence buna bir denetleme yapılması gerek. Herkesin kendi kafasına göre çatı yapmaması lazım. Ya bunun için denetleme lazım ya da çatıları ustaların yapması lazım. Buradan da yetkililere sesleniyorum biraz daha dikkat edelim. Uyarıda devam ediyor rüzgârın devam edeceğine yönelik. Şu anda da esmeye devam ediyor. Tabi biraz endişeli bakıyoruz” diye konuştu.

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