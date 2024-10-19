Rize'yi sel vurdu. 3. kattan atladı

Rize'de geçtiğimiz gün başlayarak aralıklarla devam eden şiddetli sağanak yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu. Yemişlik köyü Koçlar mevkisinde saat 21.00 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Yol kenarında park halinde olan Adem Birinci’ye ait 53 AZ 256 plakalı minibüs, yukarıdan gelen balçık nedeniyle yolun alt kısmında bulunan çay tarım arazisine yuvarlandı.

Heyelan nedeniyle kayan aracın sahibi Adem Birinci, aracın park halinde olduğunu, kendisinin ise o sıra evde olduğunu, duyduğu ses nedeniyle korkarak evin balkonundan çay bahçesine atladığını dile getirdi.

O anları anlatan Birinci, "Dün gece saat 21.00 sıralarında evde bir ses duydum, bir patlama sesi gibi. O arada 3. kattaki pencereden çaylığa atladım. Karşı mahalleye kadar kaçtım. 1-2 saat sonra sakinleştikten sonra gelip baktık üstten sel gelip arabayı aşağıya atmış. Burayı böyle perişan bir şekilde gördük” şeklinde konuştu.

Gördükleri karşısında şoke olduklarını dile getiren mahalle sakinlerinden Cevriye Birinci ise, “Koltukta otururken eşime ‘Bir bak hava mı esti’ diye sordum. Eşim baktı ‘Yaprak sallanmıyor’ dedi. Camı açtım baktım ki buralardan aşağıya bir ses, bir kıyamet, elim ayağım dondu. Dedim kaçalım bir tarafa ama sonra düşündüm evde kalalım dedim. Sonra eşimden amcamızın oğlunu aramasını istedim. O kalkmış halamızın evine gelmiş. Ses, kıyamet buradan aşağıya. Biz donduk kaldık” ifadelerini kullandı.