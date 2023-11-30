Robert De Niro’nun konuşmasını makasladılar

Dünyaca ünlü aktör Robert De Niro, ödül töreninde Trump’ı eleştirdiği bölümün konuşmadan çıkarıldığını açıkladı.

KAYNAK: AA
Robert De Niro’nun konuşmasını makasladılar

Robert De Niro, New York'ta 33'üncüsü düzenlenen Gotham Ödülleri'nde Leonardo DiCaprio ve Lily Gladstone ile başrollerini paylaştığı "Dolunay Katilleri" filmine ödül vermek üzere sahneye çıktı.

De Niro sahnede yaptığı konuşmasını bir yere kadar okuduktan sonra konuşmasını yarıda keserek "Konuşmamın başı değişmiş, kesilmiş. Bundan haberim yoktu" dedi.

De Niro, konuşmasında Trump'ı eleştirdiği kısımların kendisine sorulmadan çıkarıldığını belirtti.

Konuşmasının orijinal metnini telefonundan okumaya devam eden De Niro, Trump'ın "yalanlarına" atıfta bulunarak "Eski başkan görevde olduğu 4 yıl boyunca bize 30 binden fazla kez yalan söyledi ve şu anki intikam kampanyasında da hızını kesmiyor." ifadelerini kullandı.

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