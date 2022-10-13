Roberto Carlos İstanbul’da felekten bir gece çaldı. Kızların arasında fena yakalandı

49 yaşındaki Brezilyalı yıldız Roberto Carlos, Kuruçeşme'deki bir mekanda yardımcısı ve korumasıyla objektiflere takıldı. Gece gezmesine çıkan Carlos, localarına aldıkları bir grup kadın arkadaşı ile birlikte felekten bir gece çaldı.



Habertürk’ten Volkan Özdemir’in haberine göre, Fenerbahçe'de 2007 - 2010 yılları arasında oynayan yıldız futbolcu, yardımcısı ve korumasıyla birlikte restorandan çıkarken yüzünü gizledi.

Carlos'un daha sonra localarına aldıkları kadın arkadaşları ile birlikte Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen özel bir partiye katıldıkları öğrenildi.

"8 ÇOCUĞUM VAR AMA KAÇ ANNEDEN ONU UNUTTUM"

Roberto Carlos, 2009 yılında Mariana Luccon ile nikah masasına oturmuştu. Carlos'un 8 tane çocuğu var.

Futbolcu, daha önce yaptığı açıklamada, "İki evlilik yaptım. 8 çocuğum var ama inanın kaç anneden işte onu unuttum. Bir Meksikalı, bir Macar, gerisi Brezilyalıydı sanırım" demişti.

