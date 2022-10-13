13 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Roberto Carlos İstanbul’da felekten bir gece çaldı. Kızların arasında fena yakalandı

Roberto Carlos İstanbul’da felekten bir gece çaldı. Kızların arasında fena yakalandı

Fenerbahçe'nin ve Real Madrid'in eski yıldızı Roberto Carlos, İstanbul gecelerinde görüntülendi. 49 yaşındaki eski futbolcu ve teknik direktör, localarına aldıkları kadın arkadaşları ile felekten bir gece çaldı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 15:36
Takip Et

Roberto Carlos İstanbul gecelerine aktı!

Roberto Carlos İstanbul’da felekten bir gece çaldı. Kızların arasında fena yakalandı
+
Aa
-

49 yaşındaki Brezilyalı yıldız Roberto Carlos, Kuruçeşme'deki bir mekanda yardımcısı ve korumasıyla objektiflere takıldı. Gece gezmesine çıkan Carlos, localarına aldıkları bir grup kadın arkadaşı ile birlikte felekten bir gece çaldı.


Habertürk’ten Volkan Özdemir’in haberine göre, Fenerbahçe'de 2007 - 2010 yılları arasında oynayan yıldız futbolcu, yardımcısı ve korumasıyla birlikte restorandan çıkarken yüzünü gizledi.

Carlos'un daha sonra localarına aldıkları kadın arkadaşları ile birlikte Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen özel bir partiye katıldıkları öğrenildi.

"8 ÇOCUĞUM VAR AMA KAÇ ANNEDEN ONU UNUTTUM"

Roberto Carlos, 2009 yılında Mariana Luccon ile nikah masasına oturmuştu. Carlos'un 8 tane çocuğu var.

Futbolcu, daha önce yaptığı açıklamada, "İki evlilik yaptım. 8 çocuğum var ama inanın kaç anneden işte onu unuttum. Bir Meksikalı, bir Macar, gerisi Brezilyalıydı sanırım" demişti.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
1
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
2
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
3
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
4
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Asgari ücrete zam bekleyenlere kötü haberi Özgür Demirtaş verdi
5
﻿Asgari ücrete zam bekleyenlere kötü haberi Özgür Demirtaş verdi
﻿Asgari ücrete zam bekleyenlere kötü haberi Özgür Demirtaş verdi
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
6
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿Selçuk Geçer'den ev ve otomobil alacaklara flaş uyarı
7
﻿Selçuk Geçer'den ev ve otomobil alacaklara flaş uyarı
﻿Selçuk Geçer'den ev ve otomobil alacaklara flaş uyarı
﻿Putin: Filistin meselesinin uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesinden yanayız
﻿Putin: Filistin meselesinin uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesinden yanayız
﻿Putin: Filistin meselesinin uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesinden yanayız
﻿Nijerya'da nüfusun yüzde 31'i okuma yazma bilmiyor
﻿Nijerya'da nüfusun yüzde 31'i okuma yazma bilmiyor
﻿Nijerya'da nüfusun yüzde 31'i okuma yazma bilmiyor
﻿Husumetlisini otomobilde bıçakladı, sürüklediği tarlada darbetti; o anlar kamerada
﻿Husumetlisini otomobilde bıçakladı, sürüklediği tarlada darbetti; o anlar kamerada
﻿Husumetlisini otomobilde bıçakladı, sürüklediği tarlada darbetti; o anlar kamerada
﻿Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.