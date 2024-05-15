Açık deniz yüzücüsü Bengisu Avcı deniz anası saldırısına uğradı

Açık deniz yüzücüsü Bengisu Avcı, büyük bir kararlılıkla başladığı yüzme serisinin beşinci parkurunu tamamlayamadığını duyurdu. Açıklamasında, parkuru tamamlayamamasının sebebinin yoğun deniz anası saldırıları olduğunu belirtti. Bengisu Avcı, yaşadığı zorluğa rağmen mücadelesine devam edeceğini ve hedeflerinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Avcı, açık deniz yüzme yarışları sırasında deniz canlılarıyla karşılaşmanın doğal bir risk olduğunu bildiğini, ancak bu seferki saldırıların yoğunluğunun beklenenden fazla olduğunu söyledi. Deniz anası saldırıları nedeniyle ciddi şekilde rahatsızlanan Avcı, güvenlik nedeniyle yüzmeyi bırakmak zorunda kaldığını ifade etti.