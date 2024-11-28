Roblox ve Discord'un erişim engeli kaldırılıyor mu? Bakan Uraloğlu'ndan kritik açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Roblox ve Discord'un erişim engeli kaldırılıyor mu? Bakan Uraloğlu'ndan kritik açıklama

Discord ve Roblox'a getirilen erişim engeliyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox ve Discord'un yeniden erişime açılması için mahkeme kararlarını yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​, erişim engeli getirilen Roblox​ ve Discord​ platformları hakkında açıklamalarda bulundu. Mahkeme​ kararlarının yerine getirilmesi halinde Roblox ve Discord'un yeniden erişime açılabileceğini belirtti.

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ROBLOX İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!

Roblox ile ilgili sürece değinen Bakan Uraloğlu, bakanlık yetkilileri ile şirket arasında görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Tespit edilen içerikleri ilettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Onlar da bu içerikleri kaldıracaklarını söylüyorlar. Kaldırıldığında ve yeniden mahkemeye başvurulduğunda, mahkeme kararı yerine getirildiği için platformun açılması mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

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DISCORD'UN İTİRAZ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Discord'un itiraz sürecinin devam ettiğini aktaran Bakan Uraloğlu, “Erişim engeli kararlarından önce bizimle iletişim kurmaktan kaçınıyorlardı. Şimdi ise ‘Hangi içerikleri kaldırmamızı istersiniz?’ diye soruyorlar" diye konuştu.

“DÜNYAYI DİSİPLİNE ETMEK BİZİM GÖREVİMİZ DEĞİL”

Oyun platformlarında olumlu içeriklerin de olduğunu ancak istemedikleri unsurların temizlenmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Türkiye’de bu içerikleri kaldırmalarını talep ediyoruz; dünyayı disipline etmek bizim görevimiz değil" dedi.

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