Klasik yöntemlerle yoğurulan çiğ köftenin yerini alan robot, hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de çiğ köfte lezzetinin daha iyi dağılmasına imkan tanıyor. Peki, robotta çiğ köfte nasıl yapılır? Kolay çiğ köfte tarifi için malzemeler neler?

ROBOTTA ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

Çiğ köfte tarifi için bir robot kullanabilirsiniz. İşte robotla yapılabilecek basit bir çiğ köfte tarifi...

Malzemeler:

- 2 su bardağı ince köftelik bulgur

- 1 su bardağı su

- 1 çay bardağı nar ekşisi

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- Yarım çay bardağı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı tuz (isteğe bağlı)

- Yarım çay bardağı isot (isteğe bağlı)

- 1 tatlı kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

- 1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

- Yarım demet taze soğan (isteğe bağlı)

- Taze marullar ve limon dilimleri (servis için)

ROBOTTO ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Bulguru geniş bir kaba alın. Üzerine suyu ekleyin ve karıştırın. Bulgurların şişmesi için bir süre bekleyin.

Nar ekşisi, biber salçası, zeytinyağı, tuz, isot ve kimyonu ekleyin. İsteğe bağlı olarak baharatları ayarlayabilirsiniz.

Karışımı iyice yoğurun. Bu aşamada robotun çırpıcı aparatını kullanabilirsiniz.

Yoğurma işlemi sırasında ceviz içini ekleyin ve karışımı homojen bir hale getirin. İnce doğranmış taze soğanları da ekleyerek karıştırabilirsiniz.

Hazırlanan çiğ köfte harcını streç film ile kapatıp buzdolabında bir süre dinlendirin.

Dinlendikten sonra çiğ köfteyi şekillendirip, taze marullar ve limon dilimleri ile servis edebilirsiniz.