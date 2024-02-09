Bildiğiniz tüm simitleri unutun! Çıtır çıtır efsane simit tarifi

Çıtır çıtır simit tarifi için aşağıdaki malzemeleri ve adımları takip edebilirsiniz:

SİMİT YAPIMI İÇİN MALZEMELER:

• 1 su bardağı ılık su

• 1 su bardağı ılık süt

• 1 adet yumurta

• 1 paket kuru maya

• 2 çay kaşığı tuz

• 2 tatlı kaşığı toz şeker

• 4 yemek kaşığı sıvı yağ

• Alabildiği kadar un (yaklaşık 5,5 su bardağı)

• Üzeri için: 1 bardak su, 2 yemek kaşığı pekmez, 1 kase kavrulmuş susam

SİMİTİN YAPILIŞI:

1. Uygun bir kaba ılık süt, ılık su, şeker ve maya alınır ve karıştırarak eritilir. 10 dakika bekletilir.

2. Yumurta, tuz, sıvı yağ eklenir. Azar azar un ilave edilir ve ele yapışmayan yumuşak hamur yoğrulur. Hamurun üzerini streçleyip 1 saat mayalandırın.

3. Hamur mayalanırken susamlar tavaya alınır ve kısık ateşte kavrulur ve soğumaya bırakılır.

4. Uygun bir tabakta pekmez ve su karıştırılır.

5. Mayalanan hamur tekrardan yavaş hareketlerle fazla havası alınır. Gerekirse hafif unlanmış tezgah üzerinde mandalina büyüklüğünde bezeler yapılır.

6. Her bir bezeden ince rulo yapılır. 2 ye katlanır uzaya bildiği kadar uzatılır ve bükerek 2 ucu birleştirilir.

7. Önce pekmezli suya sonrada susama batırıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklı dizilir.

8. En son fırına vermeden tekrar simitler yavaşça çekiştirilerek büyütülür.

9. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.

SİMİT YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Simit yapımında dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları aşağıda belirtilmiştir:

1. Un Seçimi: Öncelikle buğdaydan yapılmış olan bir unu tercih etmeniz gerekir.

2. Hamur Kıvamı: Tüm sıvı malzemeleri unun ortasında hazırlanan havuzun içinde eritip, karıştırdıktan sonra orta yumuşaklıkta bir hamur elde etmelisiniz. Unu 5 bardaktan fazla koyup hamuru sertleştirmemeliyiz. Biraz cıvık kalmalı.

3. Mayalanma: Simit hamurunu düşük ısıda ısıtılmış bir fırının içinde mayalanmaya bırakmalı, ikinci mayalanırken de simide şekil vermelisiniz.

4. Susam Kullanımı: Simitte kullanmayı düşündüğünüz susamı kavurmalısınız.

SİMİTİN TARİHÇESİ

Simitin tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Simitin geçmişi, tahminen 600 yıl öncesine, 14. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Simit, Anadolu’nun farklı bölgelerinde ve İstanbul gibi büyük şehirlerde popüler olmuştur.

Simitin kökeni, Akatça samādu “öğütmek” fiilinden türetilmiştir. Simit, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaygın olarak tüketilen bir atıştırmalık olarak kabul edilmiştir. İstanbul’a gelen ya da İstanbul’dan doğuya giden kervanların konaklama alanı olarak bilinen İzmit’te yolculara pratik bir yiyecek olarak simit hazırlanırmış. Bu nedenle simit, en eski fast food örneklerinden biri olarak kabul edilebilir.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde simitten bahseden en eski arşivsel kaynaklarda, simidin İstanbul’da 1525’ten beri tüketildiği yazmaktadır. Üsküdar Şer’iyye Sicili’ne göre 1593’te simidin ağırlığı ve fiyatı tarihte ilk kez standartlaştırılmıştır. 17. yüzyıl gezgini Evliya Çelebi, 1630’lu yıllarda İstanbul’da simit satan 70 işletmenin olduğunu yazmıştır.

Simit, zamanla Osmanlı İmparatorluğu’nun genelinde popüler bir yiyecek olmuştur. Günümüzde simit, modern fırınlarda ve simitevlerinde hazırlanıp satılabildiği gibi cadde ve sokaklarda satıcılık yapan seyyar satıcılar tarafından bir el arabası içinde de satılır.

NEDEN SİMİT ŞEKLİNDE YAPILIR?

Simitin özgün şekli, hem pratiklik hem de geleneksel nedenlerle ortaya çıkmıştır. İşte bazı olası nedenler:

1. Pratiklik: Simitin halka şekli, onu taşımayı ve saklamayı kolaylaştırır. Simitler, bir çubuğa geçirilebilir veya bir ip üzerine asılabilir, bu da onları satmak için ideal hale getirir.

2. Pişirme: Simitin halka şekli, iç ve dış yüzeylerinin eşit şekilde pişmesini sağlar. Bu, simidin her tarafının eşit şekilde kızarmasını ve çıtır bir doku elde etmesini sağlar.

3. Gelenek: Simitin şekli, tarihsel ve kültürel nedenlerle de belirlenmiştir. Örneğin, Kandil gecelerinde simit ve çörek yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması adet olmuştur. Zamanla kandil simidinin şekli değişerek günümüzdeki halini almıştır.

Bu nedenlerle, simit genellikle halka şeklinde yapılır. Ancak, simit şekli bölgeden bölgeye değişebilir ve bazı yerlerde farklı şekillerde simitler bulunabilir.

SİMİTİN KALORİSİ NEDİR?

Simitin kalorisi, simidin boyutuna, içerdiği malzemelere ve üretim yöntemine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel bir değerlendirme yapacak olursak:

• Küçük boy bir susamlı simit yaklaşık 181 kalori içerir.

• Orta boy bir simit (110 gr) yaklaşık 323 kalori içerir.

• 100 gram susamlı simit yaklaşık 275 kalori içerir.

Bu değerler, genel bir fikir vermek için verilmiştir ve belirli bir simidin kalorisini tam olarak belirlemek için simidin tam boyutunu, içerdiği malzemeleri ve üretim yöntemini bilmek gerekir. Ayrıca, simitlerin kalori miktarının yüksek olmasından dolayı, simitlerin belirli miktarlarda ve kontrollü şekilde tüketilmesi önerilir.

Simit yapımında dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları aşağıda sıralanmıştır:

1. Un Seçimi: Simit yapımında genellikle buğdaydan yapılmış olan bir un tercih edilmelidir.

2. Hamur Kıvamı: Tüm sıvı malzemeleri unun ortasında hazırlanan havuzun içinde eritip, karıştırdıktan sonra orta yumuşaklıkta bir hamur elde etmelisiniz. Unu 5 bardaktan fazla koyup hamuru sertleştirmemeliyiz. Biraz cıvık kalmalı.

3. Mayalanma: Simit hamurunu düşük ısıda ısıtılmış bir fırının içinde mayalanmaya bırakmalı, ikinci mayalanırken de simide şekil vermelisiniz.

4. Susam Kullanımı: Simitte kullanmayı düşündüğünüz susamı kavurmalısınız. Susamı kavurarak kullanmalıyız.

5. Pekmezli Su: Üzüm pekmezi ile hazırladığınız pekmezli suya simitleri batırdıktan sonra simidi susama bulayarak önceden ısıtılmış fırında 10 dakika boyunca fırının kapağı açık bir halde simidi kızartmanız gerekir.