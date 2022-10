Efsane Rock'n Roll yıldızı 87 yaşında hayatını kaybetti

Great Balls of Fire ve Whole Lotta Shakin’ Goin’ On gibi şarkılarla akıllara kazınan Jerry Lee Lewis’in son yıllarda sağlık durumunun kötüye gittiği de açıklandı. Lewis en son 2019 yılında kalp krizi geçirmişti.

Chuck Berry’nin gitarda yaptığını piyanoda yaparak rock müziğin 1950’lerde şekillenmesini sağlayan Lewis, Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins ve Roy Orbison gibi isimlerle aynı dönemde piyasaya girmişti.

1986’da Rock ‘n’ Roll Hall of Fame’e kabul edilen ilk isim olan Lewis’in yanına tören sonrasında gelen John Lennon dizlerinin üzerine çökerek Lewis’in ayaklarını öpmüştü.

1957 yılında 13 yaşındaki kuzeni Myra ile evlenerek kamuoyundan tepki toplayan Lewis çılgın sahne şovları ile tanınıyordu.