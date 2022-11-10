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Nazareth grubunun vokalisti Dan McCafferty vefat etti

İskoç rock grubu Nazareth'in uzun yıllar solistliğini yapan Dan McCafferty, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 12:15
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Rock müziğin acı kaybı. Nazareth grubunun solisti Dan McCafferty hayatını kaybetti

Nazareth grubunun vokalisti Dan McCafferty vefat etti
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Rock müziğin ikonik gruplarından Nazareth'in solisti Dan McCafferty, 76 yaşında yaşama veda etti. McCafferty'in ölümünü, grubun sosyal medya hesabından Pete Agnew paylaştı.

Agnew paylaşımında "Dan bugün öğleden sonra hayatını kaybetti. Bu yapmak zorunda olduğum en üzücü duyuru. Eşi Maryann ve ailesi harika bir insanı kaybetti. Yaşamış en iyi şarkıcılardan biriydi" ifadelerini kullandı.

McCafferty, İskoç grubun kurulduğu 1968'den 2013'e kadar şarkılarını seslendiren isim oldu. Grup 1975'te çıkardığı Hair of the Dog albümüyle dünya çapında üne kavuşmuştu. Solo olarak da çalışmaları bulunan İskoç şarkıcı 3 solo albüm yaptı. Son albümü 2019 yılında Last Testament adıyla çıktı.

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