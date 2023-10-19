'Rocky'nin efsane yıldızı hayatını kaybetti

Sylvester Stallone ile birlikte rol aldığı 'Rocky' filmiyle tanınan ve Oscar'a aday gösterilen usta karakter oyuncusu Burt Young 83 yaşında hayatını kaybetti.

Kızı Anne Morea Steingieser Çarşamba günü New York Times'a yaptığı açıklamada, Young'ın 8 Ekim'de Los Angeles'ta vefat ettiğini söyledi. Ölüm nedeni hakkında ise bilgi verilmedi.

Stallone, eski rol arkadaşını ölümü üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Sevgili dostum Burt, sen inanılmaz bir adam ve sanatçıydın. Ben ve dünya seni çok özleyeceğiz" diye yazdı.

150'DEN FAZLA YAPIMDA ROL ALDI

Burt Young, Sylvester Stallone'nin canlandırdığı baş karakteri Rocky Balboa'nın kasabı ve arkadaşı rolünü canlandırıyordu. Rocky, Paulie'nin çalıştığı et deposundaki karkasları yumruklamayı boks antrenmanının bir parçası haline getirmişti. Burt Young’ın canlandırdığı Paulie Pennino aynı zamanda Rocky Balboa’nın eşi Adrian’ın da ağabeyiydi.

Rol aldığı yapımlarda genellikle 'sert adam' rollerini canlandıran Young, kariyeri boyunca 150’den fazla filmde rol aldı.



