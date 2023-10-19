'Rocky'nin efsane yıldızı hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran 'Rocky' serisinde Sylvester Stallone tarafından canlandırılan Rocky Balboa'nın en iyi arkadaşı Paulie Pennino rolüyle tanınan oyuncu Burt Young, hayatını kaybetti.

'Rocky'nin efsane yıldızı hayatını kaybetti

Sylvester Stallone ile birlikte rol aldığı 'Rocky' filmiyle tanınan ve Oscar'a aday gösterilen usta karakter oyuncusu Burt Young 83 yaşında hayatını kaybetti.

6530c02b86b247535099d72f.jpg

Kızı Anne Morea Steingieser Çarşamba günü New York Times'a yaptığı açıklamada, Young'ın 8 Ekim'de Los Angeles'ta vefat ettiğini söyledi. Ölüm nedeni hakkında ise bilgi verilmedi.

6530b30c4e3fe0025c632ae8.jpg

Stallone, eski rol arkadaşını ölümü üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Sevgili dostum Burt, sen inanılmaz bir adam ve sanatçıydın. Ben ve dünya seni çok özleyeceğiz" diye yazdı.

6530bfd186b247535099d726.jpg

150'DEN FAZLA YAPIMDA ROL ALDI

Burt Young, Sylvester Stallone'nin canlandırdığı baş karakteri Rocky Balboa'nın kasabı ve arkadaşı rolünü canlandırıyordu. Rocky, Paulie'nin çalıştığı et deposundaki karkasları yumruklamayı boks antrenmanının bir parçası haline getirmişti. Burt Young’ın canlandırdığı Paulie Pennino aynı zamanda Rocky Balboa’nın eşi Adrian’ın da ağabeyiydi.

Rol aldığı yapımlarda genellikle 'sert adam' rollerini canlandıran Young, kariyeri boyunca 150’den fazla filmde rol aldı.


İlgili Haberler
Rocky Vatikan'da Papa'ya meydan okudu
Rocky’nin en büyük düşmanı Ivan Drago’ya doktorlar 2 yıl ömür biçmiş
Öne Çıkanlar
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Hırsızlar suçüstü yakalandı Gündem
Hırsızlar suçüstü yakalandı
Bir bomba da petrole düştü. Sürücülere eyvah dedirtecek gelişme Ekonomi
Bir bomba da petrole düştü. Sürücülere eyvah dedirtecek gelişme
Maya otu regl kanamalarının düzenli olmasına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Maya otu regl kanamalarının düzenli olmasına iyi geliyor
Maya otu romatizmaya iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Maya otu romatizmaya iyi geliyor
Eşini gaipten sesler duyduğunu iddia edip öldüren kocanın hastane raporu şaşırttı Gündem
Eşini gaipten sesler duyduğunu iddia edip öldüren kocanın hastane raporu şaşırttı
Elazığ'da Filistin yürüyüşü Gündem
Elazığ'da Filistin yürüyüşü