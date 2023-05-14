Rocky’nin en büyük düşmanı Ivan Drago’ya doktorlar 2 yıl ömür biçmiş

İsveçli profesyonel Uzak Doğu dövüş sanatları sporcusu, yapımcı, yönetmen ve aktör Dolph Lundgren, 'In Depth With Graham Bensinger' adlı televizyon programına konuk oldu.1985 yapımı 'Rocky IV'de 'Sovyet boksör Ivan Drago'yu canlandıran Lundgren, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

REFLÜ SANDI KANSER ÇIKTI

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; 65 yaşındaki ünlü oyuncu, doktorların 2015'te böbreğinde tümör bulduğunu belirtti.



O zamandan beri sessizce kanserle savaştığını ifade eden Dolph Lundgren, 2020'de reflü olduğunu sandığını ancak gerçekteyse tümörünün yayıldığını öğrendiğini aktardı.

"BUNUN CİDDİ BİR ŞEY OLDUĞUNU ANLAMAYA BAŞLADIM"

Vücuduna yayılan kanserli hücrelerin ameliyatla alındığını dile getiren oyuncu, "Yöneteceğim ve başrolünde oynayacağım bir film vardı. Alabama'da çekimlere hazırlanırken doktor beni aradı ve karaciğerimde bir tümör daha bulduklarını söyledi. Ben de 'Oh, tamam' dedim. O anda bunun ciddi bir şey olduğunu anlamaya başladım" şeklinde konuştu.

"YEMEK YEMEKTE ZORLANIYORDU"

Lundgren, doktorun kendisine tümörün ameliyat edilemeyecek kadar büyüdüğünü söylediğini de ekledi. Bu, Lundgren'in nişanlısı Emma Krokdal'ın söylediğine göre; korkunç yan etkileri olan farklı bir tedavi anlamına geliyordu.



Krokdal, "Ağzı, elleri, ayakları ağrıyordu ve sıcak, soğuk ya da baharatlı hiçbir şey yiyemiyordu. Yemek yemekte zorlanıyordu ve çok kilo verdi" dedi.

“DOKTOR İKİ YA DA ÜÇ YIL ÖMRÜN KALDI' DEDİ"

Lundgren, doktorunun kendisine biraz ara vermesini ve ailesiyle daha fazla zaman geçirmesini söylediğini anlattı. Dolph Lundgren, "Ben de ona 'Sence ne kadar ömrüm kaldı?' diye sordum. 'Sanırım iki ya da üç yıl' dedi ama sesinden muhtemelen daha az kaldığını düşündüğü anlaşılıyordu. Hayatınıza bakıp 'Harika bir yaşamım oldu' diyorsunuz. Zaten bir ömüre beş ömür sığdırdım. Yani acı çekiyor değildim. Sadece bilirsiniz; çocuklarım, nişanlım ve çevrenizdeki insanlar için üzülmek gibiydi" ifadelerini kullandı.

Lundgren, başka bir onkologdan daha fikir almaya karar verdiğini ve Dr. Alexandra Drakaki'den ikinci bir görüş aldığını anlattı. Drakaki, kanseri ilaçla tedavi edilebilir hale getiren bir mutasyon buldu ve bu da tümörlerin yüzde 90 oranında küçülmesine yardımcı oldu.,

"HER GÜNÜN DEĞERİNİ BİLİYORSUNUZ"

Artık hayata farklı baktığını söyleyen Lundgren, nasıl hissettiğini anlatırken duygulandı. Oyuncu, sözlerini, "Her günün değerini biliyorsunuz" diyerek noktaladı.