Roma Lukaku'yu kadrosuna kattı

Serie A ekibi Roma Romelu Lukaku'nun Chelsea'den 30 Haziran 2024'e kadar geçici olarak transfer edildiği açıkladı.

KAYNAK: AA
Roma Lukaku'yu kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Belçikalı golcü oyuncu Romelu Lukaku'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Roma, Romelu Lukaku'nun Chelsea'den 30 Haziran 2024'e kadar geçici olarak transfer edildiğini açıklamaktan mutluluk duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lukaku, Roma'da oynamak için sabırsızlandığını belirterek, "Kulübün ve taraftarın gösterdiği ilgi beni duygulandırdı. Bu durum beni yeni takımım için her şeyimi verme konusunda teşvik ediyor. Rakip olarak Roma Olimpiyat Stadı'nın atmosferini gördüm, Romalıların sıcaklığını hissettim ve bugün bunun bir parçası olduğumu bilmek güzel." yorumunu yaptı.

Dünyanın önde gelen santraforlarından olan Lukaku'nun kariyerindeki 589 maçta 280 golü ve 93 asisti bulunuyor.

Lukaku, İtalya'da daha önce iki ayrı dönemde Inter takımının formasını giydi.

Romelu Lukaku, mavi-siyahlı formayı giydiği ilk dönem olan 2020-2021 sezonunda Serie A şampiyonluğu sevinci yaşarken, ikinci dönemi olan 2022-2023 sezonunda ise Inter ile 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası kazanmış, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de final oynamıştı.

30 yaşındaki golcü oyuncunun adı, transfer döneminde geçen sezon formasını giydiği Inter'in yanı sıra Juventus'la da anılmıştı.

(AA)

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