Roma, Udinese'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti

Hafta içi AZ Alkmaar’a karşı alınan Avrupa Ligi yenilgisi sonrası moral kaybı yaşayan Roma, sakatlıklar ve transfer belirsizlikleriyle de mücadele ediyordu. Bryan Cristante sakat, Mario Hermoso transfer sürecindeydi. Ancak kaptan Lorenzo Pellegrini sahalara dönerken, yeni transfer Devyne Rensch ilk kez forma giydi.

Udinese cephesinde ise Oumar Solet’in cezası, Keinan Davis, Maduka Okoye, Lautaro Giannetti ve Kingsley Ehizibue’nin sakatlıkları dikkat çekiyordu. Mücadele henüz 5. dakikada talihsiz bir sakatlıkla başladı; Isak Touré dizindeki ciddi bir sorun nedeniyle sedyeyle oyundan alındı.

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LUCCA’NIN MÜTHİŞ GOLÜYLE ÖNE GEÇEN UDİNESE

Devyne Rensch’in etkili oyunuyla başlayan Roma, ilk bölümde Razvan Sava’yı zorlamayı başardı. Ancak dakikalar ilerledikçe ev sahibi ekip kontrolü ele aldı. Sandi Lovric’in ortasında Lorenzo Lucca, göğsüyle kontrol ettiği topu dönerek müthiş bir şutla ağlara gönderdi. Bu gol, Stadio Friuli tribünlerini ayağa kaldırdı.

Udinese, Lucca ve Thauvin ikilisiyle farkı artırma fırsatları yakalasa da son vuruşlardaki başarısızlıkları skoru değiştiremedi. Roma’nın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen bir golü de ilk yarıya damga vurdu.

ROMA İKİNCİ YARIDA PENALTILARLA DÖNDÜ

İkinci yarıya hızlı başlayan Roma, Lorenzo Pellegrini’nin Kabasele’nin eline çarpan top sonrası kazandığı penaltıyla eşitliği sağladı. Roma kaptanı, soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Dakikalar sonra bir başka penaltı daha kazanan Roma, bu kez Dovbyk’un golüyle 2-1 öne geçti. Eldor Shomurodov’un ortasında Sava’nın müdahalesi yetersiz kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi.

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SON DAKİKALAR NEFES KESTİ

Udinese’nin Florian Thauvin ile yakaladığı fırsatlar, Roma kalecisi Svilar’ın kritik kurtarışlarıyla sonuçsuz kaldı. Stoppaj dakikalarında ise Paulo Dybala’nın frikiği sonrası yaşanan karambolde, Shomurodov ve Mancini topu bir türlü ağlarla buluşturamadı.

Roma, bu zorlu mücadelede elde ettiği galibiyetle hem moral buldu hem de Serie A’daki yükselişini sürdürdü.