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Roman dernekleri Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı

İstanbul’da bulunan iki Roman Federasyonu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakını desteklediklerini açıkladı. Roman Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı Murat Divandiler, Roman camiası olarak sonuna kadar Cumhur İttifakı ve AK Parti’nin yanında olacağız” dedi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 16:16
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Roman dernekleri Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı

Roman dernekleri Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı
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İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu ile İstanbul Kanaat Önderleri ve Dernekler Federasyonu 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur ittifakını Destekleyeceklerini düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu. Toplantıya federasyon başkanları, kanaat önderleri ve Roman vatandaşlar katıldı.

“RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A DESTEĞİMİZİ SEVE SEVE BELİRTİYORUZ”

İstanbul Roman Kanaat Önderleri Federasyon Başkanı Adnan Demirez, “İstanbul'un 2 Roman federasyonu olarak Cumhur İttifakına desteğimizi açıklıyoruz. Sonuna kadar bu süreçte Cumhurbaşkanımız ve mülki amirlerimizin yanında olacağız. Mazlumlara dokunmaya gariplerin önüne açmaya, eğitime ihtiyacı olan, konuta ihtiyacı olan, istihdama ihtiyacı olan Roman kardeşlerimize, bu ayrımcılığı, bu ikinci sınıf vatandaşlığı, bu ötekileştiriciliği önümüzden kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'a desteğimizi seve seve belirtiyoruz” dedi.

“SADECE İSTANBUL'UN 3. BÖLGESİNDE 200 BİN SEÇMENE SAHİBİZ”

Demirez konuşmasının devamında, “Biz sadece İstanbul'un 3. Bölgesinde 200 bin seçmene sahip olan, desteğini alan 32 dernekli 2 federasyonuz. Cumhurbaşkanlığı adayları bu süreçte 100 imzayı aşmaya çalıştı. Aşabilenler oldu, aşamayanlar oldu. Bizim onursal başkanımız, muhtarımız bile kendi bölgesinde 40-50 bin oy alıyor. Bizi çok çarpmaya, bölmeye çalıştılar. Bizi bölemezler. Biz Romanlar her zaman vatanımızı, bayrağımızı, ezanımızı çok severiz. Bizden hain çıkmaz. Onun için köpek heykellerine alkış tutanlara değil, bu ülkenin geleceğinin temellerini sağlam şekilde atana, dünyaya Türkiye'nin ne kadar büyük olduğunu gösteren Recep Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“CUMHUR İTTİFAKI VE AK PARTİ'NİN YANINDA OLACAĞIZ”

Roman Dernekleri Federasyonu onursal başkanı Murat Divandiler, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakımız sayesinde Roman camiası olarak kendisine verdiği sonsuz destekler için teşekkürler ve saygılar sunuyoruz. Türkiye'deki en büyük 2 tane Roman federasyonu birleştik. Onursal başkanımız Selahattin Paker ile bize yardımcı oldu. Her zaman yanındayız. Cumhurbaşkanımızın Roman camiasını en ileri taşıyacağına, bizim çocuklarımızın eğitim görmesine, içimizdeki sanatın dünyaya yayılmasına sebep olacağına inanıyorum. Roman camiası olarak sonuna kadar Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin yanında olacağız” dedi.

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