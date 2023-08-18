Roma'nın en 'tehlikeli' kadını... İmparatora kuma getirmeye kalkan İmparatoriçe Messalina’nın öyküsü

Caligula tarihin gördüğü en acımasız imparatorlarından birisiydi.

Çoğu kişi Neron'u zalim olarak bilir; ama ortalığı ateşe veren bu çılgın imparator dahi Caligula'nın yanında masum kalırdı.

Beğendiği hemen her kadına tecavüz eden ve günde onlarca köleyi hunharca katleden Caligula, 41 yılında bir darbe ile tahttan indirilince Romalılar rahat bir nefes alacaktı.

Caligula

Caligula devrilmiş; ama darbeyi gerçekleştirenler yerine kimi koyacaklarını düşünmemişlerdi. Zaten tahtta olmasını istedikleri kişi sembolik bir isim olmalıydı.

Senato ve ordu ülke yönetimini ele geçirirken İmparator sadece ismen orada bulunmalıydı.

Bu sebeple tek vasfı asil bir aileye mensup olmak ve darbe sonrası ölümü bekleyen Klod (Claudius) oracıkta Roma İmparatoru yapılmıştı.

Klod'un tahta çıkmasıyla ordu Roma yönetiminde kesin bir tahakküm kurdu.

Son derece silik bir kişiliği olan Klod, basit askerler tarafından dahi itilip kakılan bir kukla konumundaydı.

Zaman içerisinde silik kişiliği sayesinde zararsız olduğu anlaşılınca askerler üzerindeki baskıyı azalttı ve Klod sembolik de olsa bir imparator gibi yaşamaya başladı.

Roma tarihçisi Süeton, Klod için şu tanımlamayı yapacaktı:

“Hükümet işlerinde çoğu zaman karılarının ve câriyelerinin keyfine tâbiydi. Bir hükümdardan çok bir köleye benziyordu. Şerefleri, silâhları, lütufları, cezaları, çoğu zaman ne yaptığının farkında bile olmaksızın çevresindekilerin çıkarlarına, sempatilerine, hattâ kaprislerine göre dağıtırdı.”



Klod (Claudius)

Klod'un bu bedbahtlığı yetmezmiş gibi Valeria Messalina isimli son derece ahlaksız bir kadınla evlenerek onu İmparatoriçe yaptı.

Tarihçi Jüvenal bu talihsiz evlilikteki iğrenç noktalara şu sözlerle ışık tutacaktı:

“Klod her gece içkinin ve ölçüsüz yemenin etkisiyle sızıp horlamaya başlayınca, Mesalina yanına nedimelerinden birini alarak sessizce saraydan çıkıyordu. Karanlıktan faydalanarak ve kıyafet değiştirerek, bir geneleve gidiyordu. Orada imparatoriçeye ayrılmış bir oda vardı. Mesalina işte orada çırılçıplak soyunup göğüslerini altın bir fileyle teşhir ederek vücudunu halkın hoyratlığına bırakıyordu. Takma adı Lisika'ydı. Müşterilerine iyi davranır ve normal tarife üzerinden ödenen ücreti de alırdı.



İmparatoriçe Mesalina

Mesalina, esasen soylu bir aileye mensuptu. Bu evlilik de Kold'un sarayda elini güçlendiren bir durumdu; ama Romalı tarihçilerin iddiasına göre kocasını mütemadiyen aldatıyordu.

Ayrıca Klod'dan doğan kızı Octavia da Neron ile evlenecek ve tabir-i caiz ise onu da Roma'nın başına musallat edecekti.

Mesallina'nın kabahatleri yetmezmiş gibi Siryus isimli evli bir asilzadeye âşık oldu ve yakışıklılığı ile anlatılan bu genç asilzadeyi eşinden boşatarak kendisine metres yaptı.

Mesallina'nın cürümleri zaman zaman Klod'a iletiliyor; ama İmparator bu iddiaları görmezden geliyor ve karısına büyük bir aşkla bağlı kalmayı tercih ediyordu.

MESALLİNA KOMPLOSU

Independent Türkçe’den Mehmed Mazlum Çelik’in derlediği yazıya göre Mesallina, her ne kadar yaptığından geri kalmıyor olsa da Klod'un varlığına dahi tahammül edemiyordu.

Kısa süre içerisinde kararını verdi. Klod'u öldürüp aşığı Siryus'u yeni Roma imparatoru yapacaktı.

Kold'un Roma dışında olduğu bir vakit sarayda bir düğün tertiplendi. Evlenen ise İmparatoriçenin kendisiydi damat ise Siryus'tu.

Düğün davetlileri manzara karşısında dehşete düşerek İmparatoriçenin düğününe şahitlik ettiler.

Roma ordusunun ileri gelen komutanları bu kepazeliğe daha fazla dayanmayarak Klod'a hemen Roma'ya dönerek suçlulara gereken cezayı vermesini istedi.

Sembolik de olsa Klod günün sonunda bir imparatordu ve bu durum ipini elinde bulunduranları dahi fazlasıyla rahatsız etmişti.

Klod öfkeyle Roma'ya dönse de yolda ona eşlik edenlere karısına kıymayacağını ve onu ne kadar sevdiğini anlatıyordu.

Mesallina ise ordunun ve senatonun bu hareketini memnuniyetle karşılayacağını ve Klod'u tahttan indirip aşığı Siryus'u imparator ilan edeceklerini ummuştu; ama Klod'u o makama uygun görenler İmparatorun bu silik şahsiyetinden son derece memnundu. Dolayısıyla güç erklerinin tamamı Klod'un yanında yer almıştı.

Mesallina rüzgârın tersine döndüğünü görünce kocası Klod'u ikna etmek ve kendisine bir zarar gelmesini engellemek adına nedimeleriyle beraber Roma'ya gelen imparatoru karşılamaya gitti.

Muhafızlar, Mesallina'nın Klod'u aldattığı bütün erkekleri topluyor ve kılıçtan geçiriyordu; ama Klod bu manzara karşısında dahi hala imparatoriçenin idam emrini veremiyordu.

Muhafızlar Klod'un emrini beklemeden idamı gerçekleştirdi ve İmparatoriçeyi öldürdü. Nitekim Klod bu haberi duyunca çok üzülmüştü.

Kısa süre içerisinde öz yeğeniyle evlenerek son derece tuhaf başka bir evlilik daha yapacaktı.

Klod'un kızı Octavia, Lucius Domitius Ahenobarbus ile evlenmesi Roma için en talihsiz evliliklerden birisi olacaktı; tarih bu yeni damadı Neron olarak hatırlayacaktı.