Kılıçdaroğlu'ndan Roman vatandaşlara mesaj var

Uluslararası çapta Roman kültürünü yaşatmak ve dünya genelinde Romanların sorunlarını duyurmak için ilan edilen Dünya Roman Günü, her yıl 8 Nisan'da kutlanıyor.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Dünya Romanlar Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından konuya ilişkin şu sözleri paylaştı:

“İKTİDARIMIZDA ROMANLAR DA GÜÇLENECEK”

“Roman vatandaşlarımızın tüm sorunlarını biliyorum, onların yanındayım. İktidarımızda hak temelli sosyal devlet politikaları sayesinde Romanlar da güçlenecek. Eşit yurttaşlık önündeki tüm engeller aşılacak. #8NisanDünyaRomanlarGünü”