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Kılıçdaroğlu'ndan Roman vatandaşlara mesaj var

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Roman vatandaşlar için mesaj yayımladı. Roman vatandaşların yanında olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "İktidarımızda hak temelli sosyal devlet politikaları sayesinde Romanlar da güçlenecek" dedi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 16:46
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Romanlara Kılıçdaroğlu'ndan mesaj

Kılıçdaroğlu'ndan Roman vatandaşlara mesaj var
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Uluslararası çapta Roman kültürünü yaşatmak ve dünya genelinde Romanların sorunlarını duyurmak için ilan edilen Dünya Roman Günü, her yıl 8 Nisan'da kutlanıyor.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Dünya Romanlar Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından konuya ilişkin şu sözleri paylaştı:

“İKTİDARIMIZDA ROMANLAR DA GÜÇLENECEK”

“Roman vatandaşlarımızın tüm sorunlarını biliyorum, onların yanındayım. İktidarımızda hak temelli sosyal devlet politikaları sayesinde Romanlar da güçlenecek. Eşit yurttaşlık önündeki tüm engeller aşılacak. #8NisanDünyaRomanlarGünü”

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