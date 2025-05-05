Romanya siyasetinde sular durulmuyor: İktidar partisinde çatlak

Romanya’da iktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti (PSD) içinde Başbakan Marcel Ciolacu’nun görevden çekilmesi için sert tartışmalar yaşanıyor. G4Media’nın siyasi kaynaklara dayandırdığı habere göre, PSD ile birlikte koalisyonu oluşturan liderler, Ciolacu’nun istifasını masaya yatırmış durumda. Koalisyonun ortak adayı Crin Antonescu’nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarısız olması, bu çağrıların dozunu artırdı.

Parti içinde bazı isimler, arka arkaya yaşanan seçim hezimetlerinden Ciolacu’yu sorumlu tutuyor. Özellikle geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ciolacu’nun ilk turu geçememesi ve Călin Georgescu ile Elena Lasconi gibi adayların gerisinde kalması, eleştirileri artırmıştı.

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PSD’li Buzău Belediye Başkanı Constantin Toma, Antena 3 kanalına verdiği demeçte, sadece Ciolacu’nun değil tüm parti yönetiminin değişmesi gerektiğini söyledi. Toma, “Tüm yönetim ekibi gitmeli. PSD’nin yeni ve reformcu bir yönetime ihtiyacı var. Artık en çok dinlenen kişiyi, Paul Stănescu’yu dinleme zamanı geldi” sözleriyle dikkat çekti.

Parti içindeki diğer bazı isimler de benzer bir çizgide. İsmi açıklanmayan bir PSD yetkilisi, G4Media’ya yaptığı açıklamada, “PSD’nin yeni, taze bir başbakana ihtiyacı var. Ciolacu artık meşruiyetini kaybetti” ifadelerini kullandı.

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KOALİSYONUN GELECEĞİ TEHLİKEDE

Koalisyon ortakları PSD, PNL ve UDMR liderleri, bugün saat 13.00’te kritik bir toplantıya hazırlanıyor. Toplantı öncesi her parti kendi içinde ayrı ayrı bir araya geldi. Tartışılan başlıca konular arasında, Ciolacu’nun görevde kalıp kalmayacağı, koalisyonun devam edip etmeyeceği ve USR’nin hükümete davet edilip edilmeyeceği yer alıyor.

Siyasi kulislerde dolaşan bilgilere göre, koalisyon liderlerinin şu günlerde birkaç temel karar alması bekleniyor:

Koalisyonun korunup korunmayacağı

Marcel Ciolacu’nun başbakanlık görevine devam edip etmeyeceği

Muhalefetteki USR’nin hükümete katılıp katılmayacağı

Bu kararlar, sadece Marcel Ciolacu’nun siyasi kariyerini değil, Romanya’daki siyasi dengeleri de kökten etkileyebilir.

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CİOLACU DİRENİYOR

Tüm bu baskılara rağmen, Başbakan Ciolacu henüz net bir karar açıklamadı. Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, görev süresini 2026’ya kadar tamamlamak istediğini belirtmişti. Ancak parti içi ve koalisyon ortaklarından gelen sinyaller, Ciolacu’nun bu hedefini gerçekleştirmesinin oldukça zor olabileceğini gösteriyor.

Romanya siyasetinde fırtınalı günlerin yaşandığı bu süreçte, gözler PSD’nin ve koalisyonun alacağı kararlara çevrildi. Koalisyonun dağılması ya da Ciolacu’nun istifası halinde, ülkede yeni bir siyasi tablo oluşması kaçınılmaz.

Bu gelişmenin Romanya'nın ekonomi ve dış politika gündeminde de ciddi yankılar uyandırması bekleniyor. Özellikle ABD ve AB ile ilişkilerde yeni hükümetin atacağı adımlar merak konusu.

Koalisyonun geleceği ve Ciolacu’nun kaderi, sadece PSD’nin değil, tüm ülkenin geleceğini şekillendirebilir.