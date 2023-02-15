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Romatizma belirtileri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan romatizmayla ilgili detaylar internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya devam ediyor. Romatizma belirtileri nelerdir? Detaylar haberimizde...

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 16:36
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Romatizma belirtileri nelerdir?

Romatizma belirtileri nelerdir?
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İnsanların korkulu rüyası olan romatizmayla ilgili detaylar internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya devam ediyor. Peki, Romatizma nedir? Romatizma belirtileri nelerdir? Romatizma tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan Romatizmayla ilgili detaylar…

ROMATİZMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genellikle romatizmal hastalıklarda kas, sırt ve bel ağrısı, eklemlerde ağrı ve şişlik, sindirim sistemi şikâyetleri, kalp ve damar sisteminde oluşan olumsuzluklar görülür. Bunlara ek olarak romatizmal hastalıkların başlıca belirtileri şöyle sıralanır:

-Nörolojik şikâyetler

-Böbrek fonksiyonlarında azalma

-Nefes darlığı

-Hareket kısıtlılığı

-Sabah saatlerinde eklemlerde oluşan sertlik

-Cildin güneşe karşı duyarlılık göstermesi

-Cilt altında beze oluşumu

-Vücudun farlı bölgelerinde görülen sertlik

-Güçsüzlük

-Gözlerde oluşan iltihaplanma

-Görme yetisinin bozulması veya kaybolması

-Uzun süreli yüksek ateş

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dâhil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır. Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.

ROMATİZMA TEDAVİSİ

Romatizmal hastalığın tam olarak teşhisi konduktan sonra kişiye özel olarak tedavi başlanır. İlaçlar, sistemik olarak yani tüm vücuda etki sağlayabilmesi için içsel olarak uygulanır. Bu noktada amaç semptomları gidermek olabileceği gibi hastalığın seyrine olumlu etkisi bulunan ilaçlarla hastalığın ilerleyişini durdurmak ya da geriletmek olabilir. İltihap önleyici, hastalığı modifiye edici ilaçlar, kortizon ve daha pek çok yöntem olumlu etkileri nedeniyle kullanılabilir. Buna ek olarak eklemlere lokal tedavi uygulamaları yapılabilir. Burada doktorunuzun önerdiği tedavi yöntemini düzenli ve devamlı olarak uygulamak son derece önemlidir.

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