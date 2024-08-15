Ronaldinho'nun oğlu kapağı İngilteye attı

Burnley, Avrupa'daki genç potansiyel yeteneklere yatırım yapma projesinin son hamlesi olarak 19 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Barcelona'nın uluslararası üne sahip futbol akademisi La Masia'da kendini gösterip A Takıma çıkamayan Joao Mendes, şimdi kendisini Championship'te göstermeye hazırlanıyor.

Brazilyalı futbol efsanesi Ronaldinho'nun oynayan oğlunun kısa sürede takımla beraber çalışması bekleniyor. Diğer taraftan Burnley patronu Scott Parker'ın genç forveti ilk 11 planlarında düşünüp düşünmediği veya oyuncunun Burnley'nin genç takımlarına katılıp katılmayacağı henüz belli değil.