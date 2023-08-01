Ronaldo eski günlerini aratmıyor. Portekizli yıldız sezonu golle açtı

Al Nassr, Arap Kulüpler Şampiyonası'nda Tunus ekibi Monastir ile karşılaştı. Mücadeleyi 4-1 kazanan Al Nassr'da Cristiano Ronaldo maça damgasını vurdu. 38 yaşında olan Ronaldo için taraftarlar tarafından "eski günlerini aratmıyor" yorumu yapıldı.

Ronaldo eski günlerini aratmıyor. Portekizli yıldız sezonu golle açtı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, pazartesi günü Arap Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele etti.

Beş Ballon d'Or sahibi olan süperstar, Al Nassr'ın Tunus ekibi Monastir'e karşı aldığı 4-1'lik rahat bir galibiyette takıma yardımcı oldu.

74. dakikada sahneye çıkan Ronaldo, skoru 2-1'e getirerek Al-Nassr'ı öne geçirdi.

Portekizli oyuncuya arka direkte çok fazla zaman ve alan verildi.

O da bunu iyi değerlendirip sağ kanattan gelen ortaya kafayı vurdu ve ağları havalandırdı.

Maçı izleyenler ve golü sosyal medyada görenler, Portekizli yıldız için "eski günlerini aratmıyor" yorumunu yaptı.

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