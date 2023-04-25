Ronaldo için işler yolunda gitmiyor

Sezon ortasında Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr, üç turnuvada da hedeflerinden uzaklaştı.

Ronaldo için işler yolunda gitmiyor

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da işler yolunda gitmiyor.

ŞAMPİYONLAR KUPASINDAN DA ELENDİ
Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca'nın formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası'na yarı finalde veda etti. Rakibine 1-0 mağlup olan Al Nassr turnuvadan elendi.

LİGDEKİ KONUMU SALLANTIDA
Daha önce Al Nassr, Suudi Arabistan Süper Kupası'na da yarı finalde veda etmişti.
Yarı finalde Al Ittihad'la karşılaşan Al Nassr rakibine 3-1 mağlup olmuştu. 9 Mart'ta ligde oynanan maçta da Al Ittihad'a yenilen Al Nassr, o maçın ardından liderliği kaybetmiş ve ikinci sıraya gerilemişti. Suudi Arabistan Ligi'nin bitimine 6 hafta kala Al Nassr topladığı 53 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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