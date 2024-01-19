Ronaldo konuştukça Araplar çılgınca alkışladı. Bütün dünya da alay etti

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Ronaldo konuştukça Araplar çılgınca alkışladı. Bütün dünya da alay etti
Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Al Nassr'da forma giydiği Suudi Arabistan Ligi'nin Fransa Ligi'nden daha iyi olduğunu söyledi.

Dubai'de gerçekleştirilen Globe Soccer ödüllerinde konuşan Ronaldo, "Al Nassr'da çok memnunum. Buraya gelmek mükemmel bir seçimdi. Burada gelişmeye devam ediyoruz ve sonunda en yüksek seviyeye ulaşacağız. Suudi Arabistan Ligi, dünyanın en iyi 3 ligi arasında yer alacak" dedi.

"FRANSA'DAN ÜSTÜNÜZ"

Suudi Arabistan Ligi'nin Fransa Ligue 1'den daha iyi olduğunu belirten Ronaldo, "Suudi Arabistan Ligi, Ligue 1'den daha kötü değil, aksine daha çekişmeli. Ligue 1'den daha iyi konumdayız bile" diye konuştu.

Son olarak muhteşem bir sezon geçirdiğini ifade eden Ronaldo, "Bana güvenmeyenleri şaşırtmayı çok seviyorum. Geçen yılı Haaland ve Mbappe gibi genç yıldızların arkasında bırakarak, en çok gol atan oyuncu olarak bitirdim. Gururluyum ve yakında 39 yaşına basacağım" açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Ronaldo'nun sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Özellikle Fransız futbolseverler Portekizli süper starı eleştirdi.

Ronaldo için "Arabistan'a giderek parayı tercih etti" yorumları yapıldı.

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