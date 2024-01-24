Öfkeli taraftarlar Ronaldo'nun kaldığı oteli bastı. Ronaldo yalvardı: Lütfen yapmayın



Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımı, Çin'in Shanghai Shenua ve Zhejiang takımlarıyla dostluk maçı yapmak üzere Çin'e gitti.

Ronaldo'yu izlemeyi bekleyen Çin'li taraftarlar, Ronaldo'nun sakatlığı yüzünden sahaya çıkamayacağını duyunca öfkelendiler.

Ronaldo'nun sakatlığı iyileşinceye kadar maçların ertelenmesi kararlaştırılmasına rağmen kızgın futbolseverler Al-Nassr takımının konakladığı otele yöneldi.

Ronaldo'nun Arabistan'a geri döneceği haberini alan taraftarlar barikatlara çıktı.

Bir taraftar, “Zamanımızın hiçbir anlamı yok mu? 5 bin kilometre yol kat ettik! Hiçbir şey için? Organizatörler, dışarı çıkın ve bizimle konuşun!” dedi.

Görüntülere kızgın taraftarların, otele girmeye çalıştıkları fakat otele alınmadıkları için barikatı aşarak kapı önünde slogan attıkları yansıdı.

Ronaldo, forma giyemediği için basın toplantısında özür diledi ve şöyle dedi:

Biliyorsunuz ki futbolun içinde her şeyi kontrol etmek mümkün değil. 22 yıldır futbol oynuyorum ve çok fazla sakatlık yaşayan bir oyuncu olmadım. Bu yüzden çok üzgünüm çünkü Al-Nassr ve ben Çin turuna eğlenmek için geldik.

"MAÇ İPTAL OLMADI. DÖNECEĞİZ"

2003-2004'ten beri Çin'e geliyorum, bu yüzden burası benim ikinci yuvam gibi. Burada her zaman kendimi özel hissettim. Üzgünüm. Biliyorum ki siz de üzgünsünüz. Lütfen yapmayın. Maç iptal olmadı. Sadece ertelendi.

Ülkenize geri dönmek istiyoruz. Geri döneceğiz. Çinli futbolseverleri sevindirmek için geri geleceğiz.

TÜM PROGRAMLAR İPTAL EDİLDİ

Al Nassr dostluk maçı için Çin'e tam kadro gelmişti.

Stadyumda maç öncesi büyük bir koreografi yapılacaktı.

Ronaldo'nun sakatlığı nedeniyle tüm organizasyon iptal edildi.