Ronaldo Real Madrid'e geri dönüyor. İspanyol basınından bomba iddia

Al Nassr'da sıkıntılı günler yaşayan Cristiano Ronaldo için İspanyol basınından ortaya flaş bir iddia atıldı.

Ronaldo Real Madrid'e geri dönüyor. İspanyol basınından bomba iddia

Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı feshetmesinin ardından sene başında Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile yıllık 200 milyon euro karşılığında yüklü bir kontrata imza atmıştı. Ancak Al Nassr bazı yerel kupalardan elenip liderliği kaybedince Portekizli yıldız Ronaldo, eleştirilerin hedefi oldu.

REAL MADRİD İDDİASI
İspanya basınından El Nacional'in haberine göre; Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile sözleşmesi sona erdikten sonra kariyerini sonlandıracak. Portekizli yıldız, Real Madrid'e geri dönecek ancak futbolcu olarak değil. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Cristiano Ronaldo'ya kulüpte yönetici olarak görev alması için yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

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